Fin del ascenso en México: Las nuevas reglas de la Liga MX para la temporada 2026-2027

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Fútbol
/ 22 abril 2026
    Fin del ascenso en México: Las nuevas reglas de la Liga MX para la temporada 2026-2027
    Atlante es, hasta ahora, el único club que aparece con el camino más claro hacia un eventual ascenso dentro del nuevo modelo que perfila la Liga MX para la temporada 2026-2027. FOTO: ESPECIAL

Reportes recientes apuntan a que la Liga y Expansión MX perfila un modelo de acceso controlado, más cercano al sistema cerrado de la MLS que al ascenso y descenso deportivo tradicional

La Liga MX se encamina a un cambio de fondo para la temporada 2026-2027. En lugar de reactivar el ascenso y descenso tradicional como se había manejado en años recientes, distintos reportes señalan que el futbol mexicano perfila un esquema de acceso controlado a Primera División, con reglas más cercanas a un modelo tipo MLS que al formato abierto que históricamente marcó la competencia entre Liga MX y Liga de Expansión MX.

A ese panorama se suman la oficialización del regreso de Veracruz con Piratas mediante la plaza de Celaya y la reaparición de Cimarrones en el tablero de la Liga de Expansión, dos movimientos que confirman que la reconfiguración del sistema ya está en marcha.

El tema no es nuevo, pero sí entra en una etapa decisiva. Desde mayo de 2025, ESPN reportó que en la Federación Mexicana de Futbol se contemplaba no solo alargar la suspensión del ascenso y descenso, sino incluso valorar una cancelación definitiva del sistema para adoptar una vía similar a la de la MLS.

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Aquella discusión surgió mientras clubes de la Liga de Expansión buscaban ante el TAS que se respetara el regreso del ascenso tras el periodo de suspensión pactado años atrás.

Después, en septiembre de 2025, distintos reportes señalaron que el TAS dejó abierta la puerta para que el ascenso regresara hasta 2027 y que la propia Liga MX definiera las reglas del mecanismo, un punto clave porque desplazó la expectativa de un retorno automático del sistema deportivo puro.

El regreso no quedó planteado como un ascenso directo y universal, sino sujeto a condiciones y a un diseño impuesto por la estructura del máximo circuito.

Ya en 2026, el panorama volvió a moverse. ESPN publicó en febrero que la Liga MX tendría un “ascenso y descenso disfrazado”, con versiones que apuntaban a una salida condicionada del último club de la tabla de cocientes y al ingreso de un equipo específico, en un formato lejos del modelo tradicional de méritos deportivos abiertos.

Esa lectura refuerza la idea de que el futbol mexicano no volvería al ascenso y descenso como se conoce en la mayoría del mundo, sino a una fórmula restringida, controlada y con filtros administrativos.

En términos prácticos, el cambio impactaría de lleno a la Liga de Expansión MX. Los clubes ya no competirían únicamente por subir en la cancha, sino también por cumplir con procesos de certificación, infraestructura, solvencia financiera y criterios corporativos.

Ese escenario favorece una liga más cerrada, con menos riesgo para los dueños de Primera División, pero también con cuestionamientos sobre la competitividad, la movilidad deportiva y el incentivo real para invertir en el circuito de plata.

El debate también se cruza con otros temas estructurales del futbol mexicano, como la multipropiedad. ESPN reportó en marzo de 2025 que dentro del propio entorno federativo se consideraba que el regreso del ascenso y descenso y el fin de la multipropiedad eran dos pendientes de mediano plazo para la credibilidad del sistema.

Sin embargo, a menos de la campaña 2026-2027, todo apunta a que la prioridad no sería abrir completamente la pirámide, sino controlar quién entra, quién sale y bajo qué condiciones.

Cambios de sedes en Veracruz, Celaya, Sonora y Tampico

Además, el contexto de la Liga de Expansión también se movió en semanas recientes con decisiones que reacomodan el mapa de la categoría.

Veracruz fue confirmado para volver al futbol profesional con los Piratas, ocupando la plaza de Celaya a partir de la temporada 2026-2027, mientras que Tampico Madero aparece nuevamente dentro del escenario de la división, en medio de los ajustes de afiliación y reestructura que acompañan esta nueva etapa.

Estos movimientos refuerzan la lectura de que el futbol mexicano no solo discute el futuro del ascenso y descenso, sino también una reorganización más amplia de franquicias, certificados y acceso a la competencia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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