¿Qué pasó?: Fernando Mendoza no viajará a Pittsburgh para el Draft de la NFL

El mariscal de campo Fernando Mendoza, considerado el principal prospecto rumbo al Draft de la NFL 2026, notificó a la liga que no asistirá al evento presencial en Pittsburgh, de acuerdo con información difundida por el periodista Adam Schefter, de ESPN, citando fuentes cercanas al jugador. La decisión responde a un interés personal del quarterback por vivir ese momento en un entorno más cercano. Según las mismas fuentes, Mendoza planea seguir la ceremonia desde Miami, acompañado de su familia, en lugar de viajar a la sede oficial donde se realizará la primera ronda el próximo 23 de abril.

El egresado de la Universidad de Indiana llega al proceso como uno de los nombres más destacados de su generación. Su última temporada en el futbol colegial lo colocó en el centro de atención tras llevar a los Hoosiers al campeonato del College Football Playoff, además de obtener el Trofeo Heisman, reconocimiento que distingue al jugador más sobresaliente del año en la NCAA.

En medio de ese panorama, distintas proyecciones lo ubican como la primera selección global del draft. Los Las Vegas Raiders aparecen como el equipo mejor posicionado para tomar esa decisión, en un contexto en el que buscan reforzar la posición de quarterback con un perfil de impacto inmediato. De hecho, Mendoza tenía contemplada una visita a la organización de Nevada esta misma semana, lo que refuerza la posibilidad de que su nombre sea el primero en anunciarse la noche del draft. La postura del jugador no es inédita. En años recientes, otros prospectos de alto perfil también optaron por no acudir al evento principal. Casos como los de Travon Walker en 2022, Trevor Lawrence en 2021, Baker Mayfield en 2018 y Myles Garrett en 2017 reflejan una tendencia entre algunas de las selecciones más esperadas de preferir un entorno privado para compartir ese momento con sus seres cercanos.

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El draft de la NFL se ha consolidado como uno de los eventos más mediáticos fuera de la temporada regular, con miles de aficionados reunidos en la sede y una audiencia televisiva que sigue cada anuncio. Sin embargo, para algunos jugadores, la prioridad sigue siendo el aspecto personal en una noche que marca el inicio de su carrera profesional. A poco más de dos semanas del arranque del proceso, la atención se mantiene sobre Mendoza, no solo por su decisión logística, sino por el papel que podría asumir de inmediato en la liga. Su nombre encabeza las proyecciones y su elección, en caso de confirmarse, abrirá una nueva etapa tanto para el jugador como para la franquicia que apueste por él.

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