¿Qué pasó?: Fernando Mendoza no viajará a Pittsburgh para el Draft de la NFL

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 7 abril 2026
    ¿Qué pasó?: Fernando Mendoza no viajará a Pittsburgh para el Draft de la NFL
    Mendoza viene de una temporada en la que llevó a Indiana al título del College Football Playoff y ganó el Trofeo Heisman. FOTO: ESPECIAL

El quarterback de Indiana seguirá la ceremonia desde Miami junto a su familia, en medio de proyecciones que lo colocan en la mira de los Raiders como el pick inicial

El mariscal de campo Fernando Mendoza, considerado el principal prospecto rumbo al Draft de la NFL 2026, notificó a la liga que no asistirá al evento presencial en Pittsburgh, de acuerdo con información difundida por el periodista Adam Schefter, de ESPN, citando fuentes cercanas al jugador.

La decisión responde a un interés personal del quarterback por vivir ese momento en un entorno más cercano. Según las mismas fuentes, Mendoza planea seguir la ceremonia desde Miami, acompañado de su familia, en lugar de viajar a la sede oficial donde se realizará la primera ronda el próximo 23 de abril.

https://vanguardia.com.mx/deportes/te-voy-a-meter-una-puti-cuauhtemoc-blanco-reta-a-faitelson-MD19831904

El egresado de la Universidad de Indiana llega al proceso como uno de los nombres más destacados de su generación. Su última temporada en el futbol colegial lo colocó en el centro de atención tras llevar a los Hoosiers al campeonato del College Football Playoff, además de obtener el Trofeo Heisman, reconocimiento que distingue al jugador más sobresaliente del año en la NCAA.

En medio de ese panorama, distintas proyecciones lo ubican como la primera selección global del draft. Los Las Vegas Raiders aparecen como el equipo mejor posicionado para tomar esa decisión, en un contexto en el que buscan reforzar la posición de quarterback con un perfil de impacto inmediato.

De hecho, Mendoza tenía contemplada una visita a la organización de Nevada esta misma semana, lo que refuerza la posibilidad de que su nombre sea el primero en anunciarse la noche del draft.

La postura del jugador no es inédita. En años recientes, otros prospectos de alto perfil también optaron por no acudir al evento principal. Casos como los de Travon Walker en 2022, Trevor Lawrence en 2021, Baker Mayfield en 2018 y Myles Garrett en 2017 reflejan una tendencia entre algunas de las selecciones más esperadas de preferir un entorno privado para compartir ese momento con sus seres cercanos.

Instagram

El draft de la NFL se ha consolidado como uno de los eventos más mediáticos fuera de la temporada regular, con miles de aficionados reunidos en la sede y una audiencia televisiva que sigue cada anuncio. Sin embargo, para algunos jugadores, la prioridad sigue siendo el aspecto personal en una noche que marca el inicio de su carrera profesional.

A poco más de dos semanas del arranque del proceso, la atención se mantiene sobre Mendoza, no solo por su decisión logística, sino por el papel que podría asumir de inmediato en la liga. Su nombre encabeza las proyecciones y su elección, en caso de confirmarse, abrirá una nueva etapa tanto para el jugador como para la franquicia que apueste por él.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Draft Nfl
Futbol Americano

Localizaciones


Pittsburgh

Organizaciones


NFL
Las Vegas Raiders

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Belicismo mundial

Belicismo mundial
true

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, sí está en problemas
Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros observa los cambios en las ventas, producción y exportación de automóviles mes con mes en México.

México: ventas de carros de origen chino superan a las marcas de autos alemanas en marzo de 2026
Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” enfrentarán proceso con prisión preventiva por su presunta participación en el feminicidio ocurrido en Edomex

Vinculan a proceso a dos hombres por el feminicidio de la rescatista Diana Belén en Tultitlán
Con el mes de abril ya iniciado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la temporada de las declaraciones anuales.

Prepárate para la declaración anual: Así puedes recuperar tu contraseña del SAT desde casa y sin e.firma
La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial para cualquier trámite en México.

Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027
La influencer Karely Ruiz abrió una convocatoria para encontrar asistente personal. Los requisitos y el perfil buscado han generado interés entre sus seguidores.

¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans
La posibilidad de verlos en Ring Royale crece, mientras resurgen viejas rivalidades y nuevos conflictos mediáticos.

“Te voy a meter una puti...”: Cuauhtémoc Blanco reta a Faitelson