¿No les llega la oferta? Los agentes libres que siguen sin equipo al iniciar el training camp de la NFL

Pese a que las franquicias invirtieron cifras récord tras el aumento del tope salarial, el mercado aún conserva jugadores capaces de cambiar el destino de cualquier contendiente al Super Bowl. Conforme avanzan las prácticas y aparecen las primeras lesiones de la pretemporada, el teléfono de varios veteranos podría sonar en cualquier momento.

Los campos de entrenamiento de la NFL abren sus puertas para dar inicio a una nueva temporada. Mientras cientos de jugadores luchan por un lugar en el roster definitivo, varias de las figuras más reconocidas de la liga siguen sin equipo, convirtiendo a la agencia libre de 2026 en una de las más llamativas de los últimos años.

El nombre más atractivo es el del receptor Stefon Diggs, quien viene de disputar el Super Bowl con los Patriots tras registrar 85 recepciones, 1,013 yardas y cuatro touchdowns en 2025. New England decidió rescindir su contrato debido al fuerte impacto que tendría sobre el tope salarial, mientras que un proceso judicial que enfrentó durante el receso también retrasó su contratación. Tras ser declarado inocente y quedar libre de sanción por parte de la NFL, el cuatro veces Pro Bowl vuelve a ser una de las piezas más codiciadas del mercado.

Otro caso llamativo es el de Tyreek Hill. El explosivo receptor permanece sin contrato mientras se recupera de una lesión de rodilla que terminó anticipadamente con su temporada. Su estado físico genera dudas, aunque cuando está sano continúa siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga y un receptor capaz de modificar por completo los esquemas defensivos rivales.

Entre las opciones ofensivas también destacan Deebo Samuel, quien acumuló 727 yardas totales y seis touchdowns con Washington gracias a su versatilidad, y Keenan Allen, que demostró seguir siendo un receptor confiable al sumar 81 recepciones y 777 yardas durante la campaña anterior.

Del lado defensivo, Bobby Wagner continúa desafiando el paso del tiempo. A sus 36 años fue elegido al Segundo Equipo All-Pro después de registrar 162 tackleadas, mientras que Joey Bosa, pese a las lesiones, sigue siendo uno de los cazadores de quarterbacks más peligrosos disponibles tras contabilizar cinco capturas y cinco balones sueltos provocados.

Las franquicias con mayor margen para reforzarse son los 49ers, con más de 71 millones de dólares disponibles bajo el tope salarial, seguidos por los Titans (53 millones) y los Commanders (casi 44 millones), organizaciones que podrían convertirse en protagonistas del mercado conforme avance agosto.

LA JOYA DE LA CORONA, EN VEREMOS

Sin embargo, el nombre que más expectativa genera ni siquiera pertenece oficialmente a la agencia libre. Aaron Donald, retirado desde el final de la temporada 2023, analiza seriamente regresar con los Rams. El entrenador Sean McVay confirmó que el histórico tackle defensivo continúa entrenando y evalúa volver al emparrillado.

Si concreta su regreso, Donald compartiría la línea defensiva con Myles Garrett, adquirido recientemente por Los Ángeles, formando una de las duplas más temibles de la NFL. El futuro miembro del Salón de la Fama aún tiene pendiente un año de contrato por 25 millones de dólares, aunque el equipo tendría que renegociar las condiciones para hacer posible su retorno.

Con los campamentos apenas en marcha y un mercado que aún conserva talento de élite, la agencia libre sigue teniendo el potencial de cambiar el rumbo de la temporada con una sola llamada telefónica.