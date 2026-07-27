Chiefs de Kansas City: Hijo de Eric Bieniemy es arrestado tras presunto tiroteo contra su madre en Virginia

De acuerdo con información difundida por la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por disparos en una vivienda ubicada en esa localidad. Al llegar al lugar encontraron a Mia Bieniemy, de 57 años, con múltiples heridas de bala.

Elijah Zion Bieniemy, hijo del coordinador ofensivo de los Chiefs de Kansas City , Eric Bieniemy, fue arrestado y acusado de varios delitos relacionados con un tiroteo ocurrido la noche del domingo en Ashburn, Virginia, en el que resultó herida su madre, Mia Bieniemy.

La investigación continúa abierta y las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias que derivaron en el incidente.

Las autoridades informaron que Elijah Zion Bieniemy, de 27 años, fue detenido durante la madrugada y enfrenta cargos por lesiones maliciosas, uso de arma de fuego durante la comisión de un delito grave y disparar un arma dentro de una vivienda. Actualmente permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Loudoun sin derecho a fianza.

La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona, donde permanecía en condición estable hasta el lunes, según el reporte oficial.

Mientras tanto, la noticia tuvo repercusiones dentro de la organización de los Chiefs de Kansas City, donde Eric Bieniemy participa actualmente en el campamento de entrenamiento de la NFL. El entrenador estuvo con el equipo el domingo en St. Joseph, Missouri, pero no asistió a las actividades programadas para el lunes.

El entrenador en jefe Andy Reid expresó públicamente su apoyo a Bieniemy y a su familia durante una conferencia de prensa.

“Nuestros corazones están con Eric Bieniemy y su familia. Mia está estable y eso es algo positivo”, señaló Reid, quien evitó profundizar en el caso debido a la investigación en curso.

El estratega también indicó que desconoce cuánto tiempo permanecerá alejado Bieniemy de sus responsabilidades con el equipo. Mientras tanto, el coordinador del juego aéreo Joe Bleymaier y el entrenador de la línea ofensiva Andy Heck asumirán parte de las funciones relacionadas con la instalación del sistema ofensivo durante el campamento.

“Hay momentos en los que la vida real es lo más importante y debes atenderlo”, comentó Reid al referirse a la situación que enfrenta uno de sus colaboradores más cercanos.

Eric Bieniemy es una figura ampliamente conocida dentro de la organización de los Chiefs de Kansas City. Llegó al equipo en 2013 como parte del cuerpo técnico encabezado por Reid, inicialmente como entrenador de corredores. Posteriormente fue ascendido a coordinador ofensivo y participó en una de las etapas más exitosas de la franquicia, contribuyendo a la conquista de dos títulos de Super Bowl y a tres apariciones en el juego por el campeonato.

Tras etapas con los Commanders de Washington, UCLA y los Bears de Chicago, Bieniemy regresó esta temporada a Kansas City para ocupar nuevamente el cargo de coordinador ofensivo. Ahora, mientras los Chiefs continúan con su preparación rumbo a la nueva campaña, la atención del entrenador está centrada en la situación que atraviesa su familia.