No llegó a tiempo... Gilberto Mora apareció en forma de cartón en la graduación de la prepa (Video)

Con apenas 17 años, el futbolista de Xolos de Tijuana logró disputar su primer Mundial y captar la atención por su desempeño con la Selección Mexicana . Sin embargo, el compromiso deportivo tuvo una consecuencia inevitable: no pudo asistir a la ceremonia de graduación de su preparatoria.

La historia de Gilberto Mora sigue sumando capítulos que han llamado la atención de los aficionados al futbol. Luego de convertirse en una de las revelaciones de la Copa Mundial 2026 , el joven mediocampista volvió a ser tendencia, aunque esta vez fuera de las canchas y por un motivo completamente distinto.

Aunque el conjunto mexicano quedó eliminado el pasado domingo tras caer 3-2 frente a Inglaterra , el regreso del jugador no fue suficiente para llegar a tiempo al evento académico que marcaba el cierre de una importante etapa en su vida.

UN CARTÓN OCUPÓ SU LUGAR EN EL ESCENARIO

La ausencia del joven no pasó desapercibida entre sus compañeros del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California, quienes decidieron encontrar una forma creativa de hacerlo parte de la ceremonia.

Durante el evento, mientras los estudiantes eran llamados uno por uno para recibir su diploma, llegó el turno de “Mora Zambrano Gilberto Rafael”, nombre completo del futbolista. En ese momento, uno de sus compañeros subió al escenario sosteniendo un cartón con la imagen del jugador, simulando que él mismo recibía el reconocimiento.

El gesto provocó una inmediata reacción entre los asistentes. Los aplausos y los gritos de apoyo llenaron el recinto, reflejando el cariño que el estudiante ha generado tanto dentro de su comunidad escolar como entre miles de aficionados que siguieron su actuación durante el Mundial.

EL VIDEO CONQUISTÓ LAS REDES SOCIALES

Las imágenes de la graduación comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios celebraron tanto el logro académico de Gilberto Mora como el detalle que tuvieron sus compañeros para incluirlo simbólicamente en la ceremonia.

Entre las reacciones destacaron mensajes que mezclaron humor y admiración por el joven futbolista, quien vivió un momento poco común: perderse su graduación por estar representando a México en una Copa del Mundo.

En la publicación pueden leerse comentarios como: “Es lo más cercano a Peter Parker en la vida real”; “Él no pudo ir a la graduación, su compañero pasa con su rostro en un cartón como símbolo de que aunque no esté presente, está ahí en la imagen”; “Imagínate que no hubiera ido y que en el futuro sus hijos le preguntaran ‘¿y por qué no fuiste a tu graduación papá?’ y que conteste que estaba jugando en un Mundial”; “Cómo que no fue Don Memo”; “Todos los aplausos que recibió”; e “Imagínate ser parte de la selección y que digas ahí vienen mis amigos y que llegue Memo”.

DATOS CURIOSOS

· Gilberto Mora disputó su primera Copa Mundial con apenas 17 años de edad.

· El futbolista pertenece a Xolos de Tijuana, club donde debutó como profesional siendo adolescente.

· El video de su graduación se volvió viral pocas horas después de ser publicado en redes sociales.

· Es poco común que un jugador profesional combine competencias internacionales de alto nivel con la conclusión de sus estudios de preparatoria, debido a las exigencias del calendario deportivo.