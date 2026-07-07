‘Mora fue un desastre’... Misael Espinoza estalla contra el joven por error en el segundo gol inglés

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Misael Espinoza , exjugador de Chivas, Monterrey y León , quien no ocultó su inconformidad con la actuación del joven mediocampista Gilberto Mora , de apenas 17 años, considerado una de las principales promesas del futbol mexicano.

La eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra dejó mucho más que un resultado adverso. El desempeño del equipo abrió un intenso debate entre aficionados, analistas y exfutbolistas, quienes comenzaron a señalar responsabilidades por la caída del Tricolor en uno de los partidos más importantes del torneo.

Mientras diversos medios internacionales destacaban la personalidad y calidad técnica del futbolista, el exseleccionado nacional ofreció una visión completamente distinta y aseguró que el juvenil fue uno de los principales responsables de los goles que marcaron la diferencia en favor del conjunto inglés.

LA CRÍTICA QUE ENCENDIÓ EL DEBATE

A través de sus redes sociales, Misael Espinoza afirmó que existe una tendencia a proteger en exceso a ciertos futbolistas jóvenes, situación que, desde su perspectiva, impide realizar análisis objetivos sobre su rendimiento dentro de la cancha.

“Somos proteccionistas, pero el joven Mora fue un desastre este partido. Nunca apareció, perdió el balón en el segundo gol inglés y no sigue al anotador en otro de los goles”, escribió el exdelantero, haciendo referencia a las acciones que derivaron en los tantos anotados por Jude Bellingham con apenas un par de minutos de diferencia.

Las declaraciones rápidamente dividieron opiniones entre los aficionados. Mientras algunos respaldaron el análisis de Espinoza y coincidieron en que el mediocampista tuvo una noche complicada, otros recordaron que Mora apenas inicia su carrera profesional y que disputar encuentros de alta exigencia representa parte de su proceso de crecimiento deportivo.

MORA RECIBIÓ LA CONFIANZA DE JAVIER AGUIRRE

Durante la competencia, Javier Aguirre apostó por Gilberto Mora como titular en los encuentros más exigentes del certamen. El joven ganó protagonismo desde el compromiso frente a Chequia, en el cierre de la fase de grupos, y posteriormente fue considerado para los duelos de eliminación directa contra Ecuador e Inglaterra.

La confianza del cuerpo técnico respondió al talento que el futbolista ha mostrado desde su irrupción en el balompié mexicano, donde su capacidad para generar juego y su visión dentro del campo han despertado el interés de importantes clubes europeos.

Entre los equipos que han seguido de cerca su evolución aparecen instituciones como Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal y Manchester United, reflejo del potencial que diversos visores internacionales observan en el mediocampista mexicano pese a su corta edad.

EL LEGADO DE MISAEL ESPINOZA CON EL TRICOLOR

Antes de convertirse en una voz crítica del futbol mexicano, Misael Espinoza construyó una trayectoria importante durante la década de los noventa. Destacó como extremo y delantero con clubes como Chivas, León y Monterrey, además de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

El exfutbolista formó parte de la convocatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994, aunque no tuvo participación en la cancha, ya que jugadores como Luis Roberto Alves “Zague” y Luis García ocuparon los puestos ofensivos durante aquella Copa del Mundo.

Uno de sus momentos más recordados con el Tricolor llegó en la Copa América de 1995, donde disputó tres encuentros como titular y marcó un gol frente a Venezuela. En ese torneo, México quedó eliminado en los cuartos de final tras caer ante Estados Unidos.