‘Ojalá mañana le podamos dar una alegría a Maradona contra México’: Lautaro Martínez

Posteriormente, Lionel Scaloni, Director Técnico de la Selección Argentina, expresó que México no cambiará su estilo ante Argentina, debido a que el Tata Martino también necesita sumar puntos para buscar el pase a la siguiente ronda.

“No creo que cambie, no estoy en su cabeza del Tata, no creo que lo cambie porqué más allá de los resultados, hay que sumar puntos, se van a necesitar cuatro o seis para pasar, no creo que la cambie por el partido o por lo que pasó el partido anterior”, explicó Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

También comentó que planean hacer un homenaje para Diego Maradona, un día después de su aniversario luctuoso, y en el juego contra México, que se disputará en Qatar 2022.

“Hoy es un día triste para todos los argentinos, esperamos que mañana sea alegre, para poder brindárselo”, comentó Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste.