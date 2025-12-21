Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas; esto cuando las bajas temperaturas favorecen la transmisión y el sistema inmunológico enfrenta mayor vulnerabilidad.
Sin embargo, hay un virus que se mantiene durante todo el año, se trata del Virus Sincitial Respiratorio (VSR).
¿QUÉ ES EL VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO?
El VRS se transmite a través de las secreciones respiratorias expulsadas al toser, estornudar o por contacto con superficies contaminadas. Cabe destacar que en objetos duros, como mesas, celulares y las manijas de las puertas, puede permanecer durante horas; no obstante, en superficies blandas, como los pañuelos, es más limitada.
Aunque afecta a cualquier persona, los grupos de mayor riesgo son los menores de edad, adultos mayores de 65 años, personas con condiciones médicas crónicas como enfermedades cardíacas o pulmonares, y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados.
Cuneta con una capacidad de contagio persistente de tres a ocho días, pero en casos de bebés o personas con sistemas inmunológicos debilitados, la propagación puede extenderse hasta cuatro semanas.
SÍNTOMAS DE VSR
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros síntomas de esta infección suelen aparecer entre el cuarto y séptimo día después de la exposición al virus.
Los signos y síntomas más comunes de esta enfermedad en las vías respiratorias altas son:
Goteo nasal;
- Dolor de garganta;
- Dolor de cabeza;
- Cansancio;
- Fiebre
Por su parte, los síntomas asociados a esta infección en las vías respiratorias bajas, regularmente son los siguientes:
Tos;
- Dificultad para respirar;
- Respiración acelerada;
-Espasmos bronquiales;
- Respiración sibilante.
Para poder diferenciarlos es recomendable acudir a un médico, pues un especialista puede apoyar con más precisión en la distinción de las tres enfermedades.
En bebés, los síntomas suelen ser más sutiles como: irritabilidad, disminución de actividades y dificultad para respirar.
Es necesario saber que su diagnóstico implica una revisión del historial clínico, examen físico y pruebas de laboratorios, radiografías de tórax, junto a análisis de sangre y orina en casos graves.
TRATAMIENTO
Actualmente, no existe un tratamiento específico para la infección y suele desaparecer por sí solas en una a dos semanas, los analgésicos de venta libre pueden ayudar con la fiebre y dolor, pero se advierte no administrar aspirina en niños.
Existen casos graves que requieran hospitalización, así como la administración de oxígeno o el uso de un ventilador.
¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO DEL VSR?
Entre las acciones recomendadas para evitar el contagio, se encuentra el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar, así como permanecer en el hogar ante síntomas compatibles con infecciones respiratorias, pero sigue al pie de la letra las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo:
- Permanezca en casa, si presenta síntomas;
- Ventile los lugares cerrados;
- Cúbrase al toser y estornudar con un pañuelo desechable o antebrazo, no sus manos;
- Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos;
- Evite tocarse la cara, sin antes lavarse las manos;
- Evite el contacto cercano con otras personas, como besos, estrecharse de las manos, además de compartir vasos y utensilios para comer;
- Limpie las superficies que se tocan con frecuencia.
Estas medidas reducen la circulación del virus, sobre todo en las épocas de invierno, cuando es mayor la incidencia.
La vacunación también es una forma eficaz de proteger a las poblaciones de mayor riesgo. En México, ya existen dos vacunas con registro sanitario contra el VSR para adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas en el tercer trimestre para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida, se aplica en una sola dosis, con protección esperada de al menos tres años.