Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños

La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas; esto cuando las bajas temperaturas favorecen la transmisión y el sistema inmunológico enfrenta mayor vulnerabilidad. Sin embargo, hay un virus que se mantiene durante todo el año, se trata del Virus Sincitial Respiratorio (VSR). ¿QUÉ ES EL VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO? El VRS se transmite a través de las secreciones respiratorias expulsadas al toser, estornudar o por contacto con superficies contaminadas. Cabe destacar que en objetos duros, como mesas, celulares y las manijas de las puertas, puede permanecer durante horas; no obstante, en superficies blandas, como los pañuelos, es más limitada.

Aunque afecta a cualquier persona, los grupos de mayor riesgo son los menores de edad, adultos mayores de 65 años, personas con condiciones médicas crónicas como enfermedades cardíacas o pulmonares, y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados. Cuneta con una capacidad de contagio persistente de tres a ocho días, pero en casos de bebés o personas con sistemas inmunológicos debilitados, la propagación puede extenderse hasta cuatro semanas. SÍNTOMAS DE VSR Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros síntomas de esta infección suelen aparecer entre el cuarto y séptimo día después de la exposición al virus. Los signos y síntomas más comunes de esta enfermedad en las vías respiratorias altas son: Goteo nasal;

- Dolor de garganta;

- Dolor de cabeza;

- Cansancio;

- Fiebre Por su parte, los síntomas asociados a esta infección en las vías respiratorias bajas, regularmente son los siguientes: Tos;

- Dificultad para respirar;

- Respiración acelerada;

-Espasmos bronquiales;

-Espasmos bronquiales;

- Respiración sibilante. Para poder diferenciarlos es recomendable acudir a un médico, pues un especialista puede apoyar con más precisión en la distinción de las tres enfermedades. En bebés, los síntomas suelen ser más sutiles como: irritabilidad, disminución de actividades y dificultad para respirar. Es necesario saber que su diagnóstico implica una revisión del historial clínico, examen físico y pruebas de laboratorios, radiografías de tórax, junto a análisis de sangre y orina en casos graves. TRATAMIENTO Actualmente, no existe un tratamiento específico para la infección y suele desaparecer por sí solas en una a dos semanas, los analgésicos de venta libre pueden ayudar con la fiebre y dolor, pero se advierte no administrar aspirina en niños. Existen casos graves que requieran hospitalización, así como la administración de oxígeno o el uso de un ventilador.