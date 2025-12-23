‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix

Un nuevo logro presume la producción de ‘K-Pop Demon Hunters’, luego de que desde su cuenta oficial en redes sociales se confirmara que la cinta alcanzó 500 millones de vistas en Netflix, cifra que la coloca como un hito histórico dentro del catálogo de la plataforma.

“¿Quiénes son los más malos? ¡Ellos, hola!”, escribió Netflix en referencia a una de las canciones más populares de la película, ‘How It’s Done’, la cual también se mantiene entre los temas más reproducidos en plataformas de streaming musical y en las listas de Billboard.

“¡Felicitaciones al elenco, los creadores y todo el equipo detrás de K-Pop Demon Hunters por alcanzar 500 MILLONES de vistas a nivel mundial en Netflix!”, se lee en el mensaje con el que continuaron celebrando el acontecimiento.