‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La película animada de Sony, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, cuenta con las voces de las estrellas surcoreanas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami
Un nuevo logro presume la producción de ‘K-Pop Demon Hunters’, luego de que desde su cuenta oficial en redes sociales se confirmara que la cinta alcanzó 500 millones de vistas en Netflix, cifra que la coloca como un hito histórico dentro del catálogo de la plataforma.
“¿Quiénes son los más malos? ¡Ellos, hola!”, escribió Netflix en referencia a una de las canciones más populares de la película, ‘How It’s Done’, la cual también se mantiene entre los temas más reproducidos en plataformas de streaming musical y en las listas de Billboard.
“¡Felicitaciones al elenco, los creadores y todo el equipo detrás de K-Pop Demon Hunters por alcanzar 500 MILLONES de vistas a nivel mundial en Netflix!”, se lee en el mensaje con el que continuaron celebrando el acontecimiento.
UNA PELÍCULA QUE MARCÓ 2025
La banda sonora del filme también rompió récords: el álbum se convirtió en el segundo más reproducido a nivel mundial en Spotify, mientras que ‘Golden’, interpretada por EJAE y Audrey Nuna y Rei compite por el título de Canción del Año en los Grammy 2026, además de estar nominada en cuatro categorías adicionales.
Asimismo, ‘K-Pop Demon Hunters’, conocida en México como ‘Las Guerreras K-Pop’, fue nominada a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Película Animada, Logro Cinematográfico y de Taquilla, y Mejor Canción Original por ‘Golden’.
La cinta también forma parte de la shortlist de las prenominadas al Oscar, donde compite tanto en Mejor Canción Original como en Mejor Película Animada.
Actualmente, la producción se mantiene en el Top 10 de películas más vistas en México dentro de Netflix, ubicándose esta semana en la sexta posición, solo detrás de los estrenos más recientes de la plataforma.