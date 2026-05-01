¡Orgullo nacional! México conquista 3 medallas en la Copa del Mundo de Clavados en Beijing: ¿Quiénes ganaron?

México arrancó con fuerza su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, al conquistar dos medallas de plata y una de bronce durante la primera jornada del certamen que se disputa en Beijing, China, resultado que colocó a la delegación nacional en el segundo lugar del medallero general, solo por detrás del país anfitrión. La primera alegría mexicana llegó en el trampolín sincronizado de 3 metros varonil, donde Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya confirmaron su peso internacional al finalizar en la segunda posición con 420.57 puntos. La dupla tricolor quedó únicamente por debajo de los chinos Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, quienes dominaron la prueba con 460.68 unidades, mientras que Gran Bretaña completó el podio.

El segundo metal plateado para México se dio en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, integrada por Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars.

El conjunto nacional sumó 422.50 puntos después de seis ejecuciones, cuatro individuales y dos sincronizadas, para quedarse con el subcampeonato. China volvió a imponer condiciones con 463.70 puntos, mientras que Australia se llevó el bronce con 410.45. La tercera presea mexicana fue de bronce y llegó en la plataforma sincronizada de 10 metros varonil, con Randal Willars y Kevin Berlín como protagonistas. La pareja mexicana cerró su participación con 403.02 puntos, apenas por debajo de Ucrania, que obtuvo la plata con 404.28, en una prueba ganada por los chinos Lian Junjie y Yang Hao con 448.68 unidades.

Con estos resultados, México reafirmó su condición de potencia continental en clavados y mantuvo presencia en tres podios dentro de una jornada de alto nivel competitivo. Además, la actuación de Olvera volvió a marcar diferencia, al participar en dos de las tres medallas obtenidas por la delegación nacional en el arranque de la Súper Final. La competencia continuará del 1 al 3 de mayo en el Centro Acuático Nacional de Beijing, conocido como el “Cubo de Agua”, con finales individuales y sincronizadas en ambas ramas. La Temporada 2026 de la Copa del Mundo de Clavados contempla la Súper Final en Beijing como cierre del calendario internacional, luego de la parada de Montreal y la cancelación de la etapa programada en Zapopan.

Publicidad