Liguilla Liga MX 2026: Horarios y dónde ver Tigres vs Chivas y Atlas vs Cruz Azul este sábado

La Fiesta Grande del futbol mexicano inicia este sábado 2 de mayo con dos partidos de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 que prometen marcar el rumbo de la Liguilla: Tigres vs Chivas y Atlas vs Cruz Azul. La fase final se jugará sin Play In, por lo que los ocho mejores de la tabla avanzaron directamente a la ronda de eliminación directa, en un torneo condicionado por la cercanía de la Copa del Mundo 2026 y la concentración de la Selección Mexicana. El primer duelo sabatino será entre Tigres y Chivas, programado para las 7 de la noche, en el Estadio Universitario. La transmisión estará disponible por FOX One y Azteca 7. La Vuelta se jugará el sábado 9 de mayo, a las 7:07 de la noche, en el Estadio Akron.

Chivas llega a esta instancia como sublíder general, con 36 puntos, producto de 11 triunfos, tres empates y tres derrotas, aunque dejó escapar el liderato tras empatar 0-0 ante Tijuana en la última jornada. Tigres, en cambio, se clasificó como séptimo con 25 unidades, pero cerró la fase regular con una goleada 5-1 sobre Mazatlán, resultado que le permitió llegar con impulso a la Liguilla. La serie, sin embargo, quedó marcada por la polémica de los seleccionados. El Rebaño será el equipo más afectado por la convocatoria de Javier Aguirre, ya que perderá a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, todos concentrados con México rumbo al Mundial 2026. Tigres, por su parte, no tendrá bajas por esta causa, situación que inclina el contexto competitivo antes de disputar la Ida en San Nicolás de los Garza.

Más tarde, Atlas recibirá a Cruz Azul a las 9:15 de la noche en el Estadio Jalisco. El partido será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX Premium y YouTube. La Vuelta quedó programada para el sábado 9 de mayo, también a la misma hora, en el Estadio Banorte. Cruz Azul se instaló en la Liguilla como tercer lugar de la clasificación con 33 puntos, luego de cerrar el torneo con triunfo 4-1 sobre Necaxa. Atlas, sexto con 26 unidades, selló su boleto con una victoria clave de 1-0 ante América en la última jornada, resultado que lo metió entre los ocho mejores y dejó fuera a otros aspirantes a la fase final.

La Máquina llegará a la serie en medio de otro foco de atención: el cambio en el banquillo tras la salida de Nicolás Larcamón y la llegada interina de Joel Huiqui. Además, Cruz Azul perderá a Erik Lira por la concentración de la Selección Mexicana, mientras que Atlas aparece como uno de los equipos “limpios” de convocados para esta ronda, junto a Tigres y Pachuca.

Con Chivas disminuido, Tigres fortalecido por su localía, Cruz Azul bajo reacomodo técnico y Atlas con plantel completo, los juegos de este sábado no solo abrirán la Liguilla del Clausura 2026, también pondrán a prueba el impacto real de una fase final atravesada por el calendario mundialista y las decisiones de la Selección Mexicana.

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