Kevin Berlín y Randal Willars ganan plata; Lía y Mía Cueva bronce en el Mundial de Clavados Montreal 2026
La delegación mexicana sumó dos medallas en la Copa del Mundo de Clavados celebrada en Montreal, con podio en plataforma 10 metros sincronizados y trampolín 3 metros femenil
En la final de plataforma de 10 metros sincronizados varonil, Kevin Berlín y Randal Willars se colgaron la medalla de plata tras una competencia muy cerrada.
La dupla mexicana sumó un total de 400.41 puntos, suficiente para subir al segundo peldaño del podio por detrás de China y por delante de la pareja de Gran Bretaña.
La plata obtenida por Berlín y Willars representa una actuación sólida para México en una prueba con fuerte dominio asiático, manteniendo la tradición de la disciplina en competencias internacionales.
Además del logro en la rama varonil, las hermanas Lía y Mía Cueva consiguieron una medalla de bronce en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado femenil.
La dupla cerró la competencia con una puntuación de 302.16, en un duelo cerrado hasta el final con Australia y China, quienes ocuparon los otros dos escalones del podio.
Las jóvenes clavadistas, nacidas en 2011, continúan consolidándose como referentes emergentes dentro del deporte mexicano; este bronce se suma a las medallas que ya habían obtenido en competencias internacionales previas.
Con estas preseas, México refuerza su presencia en el medallero de la Copa del Mundo de Clavados en Montreal 2026, sumando éxitos tanto en pruebas varoniles como femeniles que reflejan la profundidad y el talento del equipo tricolor.