Osmar Olvera y Juan Celaya ganan plata para México en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

Deportes
/ 28 febrero 2026
    Osmar Olvera y Juan Celaya celebran la medalla de plata obtenida en la Copa del Mundo de Clavados 2026 en Montreal, resultado que les dio pase a la Súper Final en Beijing. FOTO: X/COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

La dupla mexicana conquistó la medalla de plata en trampolín sincronizado de 3 metros, asegurando su pase a la Súper Final en Beijing

Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya volvieron a colocar el nombre de México en el podio internacional tras conquistar la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros dentro de la Copa del Mundo de Clavados, que se disputa en Montreal.

La dupla tricolor firmó una actuación sólida a lo largo de sus seis ejecuciones, acumulando 441.63 puntos, calificación que les permitió asegurar el segundo lugar de la competencia. El oro quedó en manos de la pareja china, mientras que el bronce fue para Gran Bretaña.

Más allá de la medalla, el resultado en territorio canadiense representa puntos clave en el ranking del serial, lo que les garantiza su clasificación a la Súper Final del circuito, programada del 1 al 3 de mayo en Beijing.

Olvera y Celaya, quienes ya habían demostrado su calidad en competencias olímpicas y mundiales, confirmaron su regularidad en la élite del trampolín sincronizado.

Su sincronía, grado de dificultad y limpieza en las entradas fueron determinantes para mantenerse en la pelea por el oro hasta las últimas rondas.

México mantiene protagonismo en los clavados

La medalla en Montreal refuerza el protagonismo histórico de México en los clavados, disciplina que ha entregado múltiples preseas olímpicas y mundiales al país.

Con esta plata, la pareja mexicana se consolida como una de las más competitivas del ciclo internacional rumbo a los próximos campeonatos globales.

El desempeño en Canadá no solo representa una medalla más para la delegación nacional, sino también un mensaje claro de que México sigue siendo potencia en el trampolín sincronizado.

