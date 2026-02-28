Osmar Olvera y Juan Celaya ganan plata para México en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya volvieron a colocar el nombre de México en el podio internacional tras conquistar la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros dentro de la Copa del Mundo de Clavados, que se disputa en Montreal.

La dupla tricolor firmó una actuación sólida a lo largo de sus seis ejecuciones, acumulando 441.63 puntos, calificación que les permitió asegurar el segundo lugar de la competencia. El oro quedó en manos de la pareja china, mientras que el bronce fue para Gran Bretaña.

Más allá de la medalla, el resultado en territorio canadiense representa puntos clave en el ranking del serial, lo que les garantiza su clasificación a la Súper Final del circuito, programada del 1 al 3 de mayo en Beijing.

Olvera y Celaya, quienes ya habían demostrado su calidad en competencias olímpicas y mundiales, confirmaron su regularidad en la élite del trampolín sincronizado.