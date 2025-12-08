Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)

Esta vez, el escándalo surgió durante un partido de leyendas entre América y Chivas , un evento que normalmente busca la nostalgia. Sin embargo, el ídolo americanista terminó protagonizando un momento que rápidamente se viralizó en redes, generando críticas y memes sobre su fuerte carácter.

El nombre de Cuauhtémoc Blanco regresó al centro del debate público, y una vez más no por su labor política. El exfutbolista, hoy diputado federal, se ha visto envuelto en múltiples controversias , desde denuncias y señalamientos por presunta corrupción hasta episodios virales, como aparecer jugando pádel en horario laboral.

El encuentro se disputó en McAllen, Texas, donde Blanco volvió a perder la calma. Como en un clásico nacional decisivo, dejó que la intensidad lo dominara y terminó agrediendo al exportero rojiblanco Sergio Rodríguez, lo que desató la molestia de los aficionados.

ASÍ OCURRIÓ EL GOLPE AL PORTERO DE CHIVAS

La jugada no parecía de riesgo, pero Blanco, fiel a su estilo frontal, giró sin balón de por medio y soltó un golpe directo al arquero de Chivas. Rodríguez cayó de inmediato, mientras Héctor Reynoso reclamó la acción buscando justicia. El gesto sorprendió a todos por la naturaleza recreativa del partido.

Tras una breve discusión, Blanco negó haber golpeado con intención, pero las imágenes difundidas mostraron lo contrario. Finalmente, ambos jugadores sellaron el incidente con un apretón de manos, intentando calmar los ánimos y continuar el espectáculo.

A pesar de ello, el video ya circulaba masivamente, alimentando el debate sobre el comportamiento del exseleccionado mexicano, especialmente en encuentros donde el espíritu debería ser más amistoso que competitivo.

EL HISTORIAL RECIENTE DEL EXFUTBOLISTA

Este no es un caso aislado. Apenas un mes antes, Blanco fue criticado por una dura entrada contra el Venado Medina, acción que muchos consideraron innecesaria y peligrosa. Con ello, el exfutbolista ha acumulado una serie de momentos que generan cuestionamientos sobre su actitud en la gira de partidos de leyendas.

Su figura, siempre polémica, parece dividir opiniones entre quienes lo admiran por su legado deportivo y quienes lo señalan por sus conductas fuera de lugar. Lo cierto es que cada episodio refuerza la percepción de que el carácter competitivo del “10” sigue intacto, incluso en situaciones de convivencia deportiva.

Para algunos, es parte de su esencia. Para otros, una falta de respeto hacia compañeros que solo buscan revivir viejos tiempos sin riesgos innecesarios.

DATOS CURIOSOS

· Blanco es uno de los exjugadores más solicitados en partidos de leyendas por su popularidad.

· La gira América vs Chivas suele reunir miles de aficionados en EU.

· Muchos seguidores consideran que su carácter explosivo es parte de su “mística” como futbolista.