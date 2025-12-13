Boletos agotados para México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo a 2026
Los boletos para el partido entre México y Portugal, programado para marzo de 2026 en el Estadio Azteca, se agotaron en la venta libre organizada por Fanki
La expectativa por el duelo entre México y Portugal quedó reflejada desde el primer minuto de la venta de boletos. El partido, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, agotó todas sus localidades, de acuerdo con el anuncio realizado por la boletera Fanki, empresa designada por la Federación Mexicana de Fútbol para la comercialización de las entradas.
La venta libre comenzó la mañana del sábado y, desde las primeras horas, miles de aficionados intentaron ingresar a la plataforma digital. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por fallas técnicas y largas esperas en la fila virtual. Usuarios reportaron en redes sociales que permanecieron conectados durante varias horas sin lograr concretar la compra, pese a haber ingresado antes del horario oficial de apertura.
Quienes sí lograron acceder al sistema compartieron videos y capturas en los que se observaban problemas para seleccionar asientos o completar el pago, incluso después de haber elegido las localidades disponibles. Estas fallas provocaron molestia entre los seguidores del Tricolor, quienes señalaron la falta de información clara durante el proceso.
Horas después de que se confirmara que los boletos estaban agotados, Fanki emitió un comunicado en el que explicó que más de un millón de dispositivos intentaron adquirir entradas para el encuentro, considerado parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial 2026. La empresa calificó la demanda como inédita y agradeció el interés mostrado por los aficionados. Tras ese mensaje, se desactivó la opción de comentarios en sus publicaciones oficiales.
No fue la primera vez que la plataforma quedó bajo el escrutinio público. Durante los días previos, en el periodo de preventa, el sitio presentó intermitencias y caídas prolongadas debido al alto tráfico, situación que se repitió en al menos dos jornadas consecutivas y que anticipó los problemas que se presentarían en la venta general.
El tema también llamó la atención de la Procuraduría Federal del Consumidor, que informó que dará seguimiento a lo ocurrido. A través de sus redes sociales, la PROFECO exhortó a la boletera a ofrecer información clara y verificable a los aficionados interesados en el partido entre México y Portugal, al recordar que los consumidores tienen derecho a recibir datos oportunos y veraces.
La dependencia federal agregó que buscará establecer comunicación directa con la empresa para vigilar el proceso y proteger los derechos de quienes intentaron adquirir boletos. Mientras tanto, el lleno está asegurado para un partido que, desde la venta de entradas, ya dejó huella entre la afición.