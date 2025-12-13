Boletos agotados para México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo a 2026

La expectativa por el duelo entre México y Portugal quedó reflejada desde el primer minuto de la venta de boletos. El partido, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, agotó todas sus localidades, de acuerdo con el anuncio realizado por la boletera Fanki, empresa designada por la Federación Mexicana de Fútbol para la comercialización de las entradas.

La venta libre comenzó la mañana del sábado y, desde las primeras horas, miles de aficionados intentaron ingresar a la plataforma digital. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por fallas técnicas y largas esperas en la fila virtual. Usuarios reportaron en redes sociales que permanecieron conectados durante varias horas sin lograr concretar la compra, pese a haber ingresado antes del horario oficial de apertura.

Quienes sí lograron acceder al sistema compartieron videos y capturas en los que se observaban problemas para seleccionar asientos o completar el pago, incluso después de haber elegido las localidades disponibles. Estas fallas provocaron molestia entre los seguidores del Tricolor, quienes señalaron la falta de información clara durante el proceso.