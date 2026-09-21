Caleb Williams y Jayden Daniels, dos jóvenes estrellas de la NFL, encienden las alarmas por lesiones

La Semana 2 de la NFL dejó una imagen que nadie en Chicago ni Washington quería ver: Caleb Williams y Jayden Daniels, los dos primeros quarterbacks seleccionados en el Draft de 2024, abandonaron sus respectivos partidos por lesiones y ahora sus equipos deberán afrontar la incertidumbre sobre su disponibilidad. Los dos mariscales de campo, además, llegaron a la liga como ganadores del Trofeo Heisman y fueron elegidos con las primeras dos selecciones globales de aquel draft. Ahora, apenas en el inicio de la temporada 2026, ambos enfrentan problemas físicos que podrían obligarlos a perderse partidos. Caleb Williams sufrió una lesión en el isquiotibial derecho durante el cuarto cuarto de la derrota de los Chicago Bears por 9-3 ante los Minnesota Vikings. El quarterback se lastimó en una jugada de carrera, sin contacto directo, y tuvo que ser auxiliado para abandonar el campo antes de ser trasladado en carrito.

La escena generó preocupación inmediata porque Williams cayó al césped después de realizar un movimiento explosivo y durante algunos instantes pareció que la lesión podía involucrar la rodilla. Sin embargo, el entrenador de los Bears, Ben Johnson, confirmó posteriormente que el problema está localizado en el isquiotibial. La resonancia magnética practicada el lunes ofreció un panorama más alentador. Johnson informó que Williams está considerado “semana a semana”, aunque reconoció que el quarterback probablemente tendrá que ausentarse durante algún tiempo. El entrenador tampoco descartó por completo su participación contra Philadelphia la próxima semana. Williams había iniciado todos los partidos de su carrera profesional hasta este momento, incluidos los encuentros de playoffs, por lo que esta representa su primera lesión importante en la NFL. Su capacidad para correr y extender las jugadas es además una parte fundamental de su estilo de juego. La preocupación se incrementó porque las lesiones de isquiotibiales pueden agravarse si un jugador regresa antes de estar completamente recuperado. Chicago, por ello, tendrá que determinar cuidadosamente cuándo está en condiciones de volver a utilizar a su quarterback titular. Mientras Williams se recupera, Tyson Bagent es la principal alternativa de los Bears. El suplente completó 5 de 9 pases para 54 yardas después de tomar el lugar de Williams frente a Minnesota. Chicago comenzó la temporada con una espectacular victoria en la que anotó 59 puntos, pero cayó posteriormente ante Minnesota. Los Bears ahora tienen programado recibir a Philadelphia en el Monday Night Football de la Semana 3, con la disponibilidad de Williams todavía pendiente. DANIELS VUELVE A SUFRIR EL MISMO PROBLEMA En Washington, la situación resulta todavía más delicada. Jayden Daniels sufrió una nueva dislocación del codo izquierdo, la misma articulación que se lesionó durante la temporada pasada. Daniels se lastimó en la última jugada de la primera mitad de la derrota de los Commanders por 37-20 ante los Dallas Cowboys. El quarterback intentaba completar una jugada cerca de la zona de anotación cuando cayó de manera incómoda y utilizó su brazo izquierdo para amortiguar el golpe. El quarterback permaneció varios minutos sobre el terreno de juego antes de ser retirado en carrito, con una toalla cubriéndole el rostro. Las primeras radiografías descartaron una fractura, pero el equipo realizó estudios adicionales para determinar el alcance de la lesión. El antecedente preocupa especialmente porque es la segunda dislocación del mismo codo en menos de un año. Daniels ya había sufrido una lesión similar en 2025, se perdió tres partidos y posteriormente volvió a resentirse de la articulación.

El especialista David Chao, exmédico de los Chargers, explicó que una articulación puede resultar más susceptible a una nueva dislocación después de una lesión previa. Su comentario fue recogido en los reportes sobre el estado físico del quarterback. El entrenador Dan Quinn confirmó que Daniels ya fue sometido a estudios de imagen y que será evaluado por especialistas durante los próximos días. Mientras no exista un diagnóstico definitivo, Washington mantendrá la cautela sobre el tiempo que su quarterback estará fuera. MARIOTA TOMARÁ EL CONTROL Ante la ausencia de Daniels, Marcus Mariota será el quarterback titular de los Commanders, al menos mientras se determina la recuperación de su titular. Washington comenzó la campaña con marca de 0-2, después de perder ante Philadelphia y Dallas, y ahora tendrá que preparar su próximo compromiso sin la certeza de contar con Daniels. El quarterback había tenido una participación destacada antes de abandonar el encuentro ante los Cowboys: completó 11 de 17 pases para 96 yardas y un touchdown, además de sumar 69 yardas por tierra, de acuerdo con los reportes posteriores al partido. Williams y Daniels llegaron a la NFL prácticamente unidos por su historia. Fueron las selecciones número uno y dos del Draft 2024, respectivamente, y ambos fueron proyectados como los quarterbacks sobre los que sus franquicias construirían su futuro. Ahora, esa coincidencia vuelve a aparecer, pero por una razón completamente distinta: los dos terminaron lesionados durante la misma jornada de la temporada 2026. Para Chicago existe cierta esperanza después de que los estudios de Williams descartaran un escenario mayor y lo colocaran en condición de “semana a semana”. Washington, en cambio, todavía espera conocer con precisión el alcance de la segunda dislocación del codo de Daniels. Lo que comenzó como una jornada más de temporada regular terminó convirtiéndose en un problema importante para dos franquicias que apostaron buena parte de su futuro en sus jóvenes quarterbacks. Williams y Daniels deberán esperar ahora los resultados de sus evaluaciones médicas para conocer cuándo podrán regresar al campo.