‘Piloto Suicida’ fallece en plena función de lucha libre en Ciudad Juárez

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    ‘Piloto Suicida’ fallece en plena función de lucha libre en Ciudad Juárez
    Muere Piloto Suicida, José Calzada Salazar, muere tras caída de la tercera cuerda Vanguardia

El luchador de 56 años falleció en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua

El 25 de mayo se reportó una tragedia en el cuadrilátero de la lucha libre mexicana. El luchador ‘Piloto Suicida’ falleció tras realizar una acrobacia en plena exhibición de lucha en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La función ocurrió en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 24 de mayo. El ‘Piloto Suicida’, cuyo nombre real era José Calzada Salazar, de 56 años de edad, saltó hacia atrás desde la tercera cuerda. La maniobra no se efectuó de manera correcta y el luchador impactó con la cabeza contra el piso.

Elementos paramédicos acudieron al sitio de la emergencia. Sin embargo, detallaron que José Calzada Salazar ya no presentaba signos vitales. Se especificó que la caída ‘desnucó’ al luchador, provocándole la muerte.

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Elementos ministeriales debieron pedirle a los espectadores desalojar las instalaciones para proceder con la investigación del accidente. En redes sociales, usuarios y compañeros de la lucha libre comparten su pésame a la familia del ‘Piloto Suicida’ y homenajean su participación en la lucha libre mexicana.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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