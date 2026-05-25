‘Piloto Suicida’ fallece en plena función de lucha libre en Ciudad Juárez
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El luchador de 56 años falleció en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua
El 25 de mayo se reportó una tragedia en el cuadrilátero de la lucha libre mexicana. El luchador ‘Piloto Suicida’ falleció tras realizar una acrobacia en plena exhibición de lucha en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La función ocurrió en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 24 de mayo. El ‘Piloto Suicida’, cuyo nombre real era José Calzada Salazar, de 56 años de edad, saltó hacia atrás desde la tercera cuerda. La maniobra no se efectuó de manera correcta y el luchador impactó con la cabeza contra el piso.
Elementos paramédicos acudieron al sitio de la emergencia. Sin embargo, detallaron que José Calzada Salazar ya no presentaba signos vitales. Se especificó que la caída ‘desnucó’ al luchador, provocándole la muerte.
Elementos ministeriales debieron pedirle a los espectadores desalojar las instalaciones para proceder con la investigación del accidente. En redes sociales, usuarios y compañeros de la lucha libre comparten su pésame a la familia del ‘Piloto Suicida’ y homenajean su participación en la lucha libre mexicana.