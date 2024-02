¡Por fin ganó el ‘Machín’ y el West Ham! Edson Álvarez participa en goleada de los Hammers

Por fin sonrío Edson Álvarez y lo hizo con el West Ham. El “Machín” y los Hammers revivieron de las “cenizas” y golearon 4-2 al Brentford, terminando con una crisis a la que había caído el equipo de David Moyes.

El centrocampista azteca fue titular y terminó todo el juego, en un partido donde la figura fue el inglés Jarrod Bowen, el cual guió a los suyos a sumar tres puntos en la Premier League.

El derbi londinense despertó al equipo local, cuadro que agrandó la mala racha de su rival, anclado en la parte baja, lastrado por las tres derrotas seguidas en sus compromisos recientes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Red Bull hace historia! Emmie Jones será la primera mecánica en la escudería austríaca

El West Ham aprovechó la inspiración de su goleador, que en tres minutos en el arranque del partido del Estadio de Londres dejó encauzada la tarea para su equipo.

Abrió el marcador en el 5’, tras recibir un buen balón de Emerson, y marcó el segundo en el 7, cuando culminó un centro de Vladimir Coufal y llevó la pelota fuera del alcance de Mark Flekken.

El Brentford no había tenido tiempo para asimilar el mazazo; no había entrado en el partido. Lo hizo en el minuto 13, cuando acortó distancias en una estupenda jugada de Keane Lewis-Potter que no desperdició Neal Maupay para batir a Alphonse Areola y acortar la distancia.

Fueron los momentos más equilibrados del choque, que volvió a inclinar a favor de su equipo Bowen, autor del tercer gol también de los Hammers del elemento azteca que milita en Europa, tras recibir un balón de Mohammed Kudus.