¿Tienes una deuda con Coppel?... cuántos años tarda en borrarse del Buró de Crédito

Tener una deuda con una tienda departamental como Coppel provoca que nuestro historial en el Buró de Crédito sea negativo, por lo que si ya pagaste y aún aparece ésta en tu registro aquí te decimos cuánto tiempo tarda en desaparecer.

Cabe señalar que tener un buen o mal historial crediticio depende de qué tan al día estés con tus deudas. De empeorar tu situación financiera podrías ser acreedor a no obtener préstamos en ninguna otra tienda o banco.

¿CUÁNTOS AÑOS TARDA EN BORRARSE UNA DEUDA EN COPPEL?

De acuerdo con la tienda departamental, dependiendo de la cantidad que debas, o las unidades de inversión (UDIS), será el tiempo en que permanecerás con un mal historial en el buró de crédito:

• Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

• Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de 2 años.

• Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de 4 años.

• Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de 6 años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Cabe destacar, que si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos.

¿QUÉ PASA SI NO SE LE PAGA A COPPEL?

Además, sino realizas el pago correspondiente de tu deuda, los intereses aumentarán y:

• Se verá afectado tu historial crediticio.

• No podrás utilizar tu crédito Coppel.

• Se continuará con las visitas a tu domicilio y llamadas telefónicas por parte del equipo de Cobranza.

¿QUÉ PASA SI MI DEUDA EN COPPEL TIENE MÁS DE 10 AÑOS?

Debes tener claro que las deudas no se prescriben; es decir, no desparecen por sí solas y es tu obligación pagarlas. Es probable que después de una década de no pagar se hayan generado intereses, cargos moratorios y existe la posibilidad de que Coppel tome medidas para recuperar el dinero que le debes.