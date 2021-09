¡Prepárate para la Temporada 2021 de la NFL!

La lista se ha reducido a 53 jugadores, la pretemporada ha concluido y la temporada 2021 está más cerca de lo que esperamos. El ambiente en la NFL ha cambiado, los fanáticos llenarán las gradas de energía y emoción, quedaron atrás las figuras de cartón que ocupaban los asientos. Por primera vez en la historia, la temporada durará 18 semanas, con 17 partidos programados para cada equipo. Sin embargo, veíamos bajas de mariscales de campo, se espera que al menos una docena de equipos saquen diferentes quarterbacks comparados con la primera semana de hace una temporada.

SEMANA 1: COWBOYS VS BUCS Dak Prescott regresa con los Cowboys después de una lesión en el tobillo en octubre de 2020, y lo hace contra Tom Brady y los actuales campeones del Super Bowl, Buccaneers, quienes regresan con 22 titulares. El enfrentamiento de Thursday Night Football del 9 de septiembre prevé enfrentar a los dos equipos por primera vez desde 2018. También podrás disfrutar de: Jets vs Penthers, Browns vs Chiefs y Cardinals vs Titans.

SEMANA 2: CHIEFS VS RAVENS Los Chiefs y Ravens han desarrollado una rivalidad bastante entretenida en los últimos años entre los mariscales de campo estrella Patrick Mahomes y Lamar Jackson. Kansas City ha salido victorioso cada vez, con Jackson expresando una clara frustración por no poder superar al enemigo de la Conferencia Americana (AFC), pero cada uno de los tres juegos entre estos equipos desde 2018 ha sido emocionante. Este año podremos ver en acción a siete jugadores del Top 100 de la NFL en ambos equipos: Mahomes (No.1), Travis Kelce (No.5), Tyreek Hill (No.15), Jackson (No.24), Chris Jones (No.34), Marlon Humphrey (No.38) y Tyrann Mathieu (No.58). También podrás disfrutar de: Titans vs Seahawks, Bills vs Dolphins y Patriots vs Jets.

SEMANA 3: BUCCANEERS VS RAMS El partido de la semana 11 de la temporada pasada entre los Buccaneers vs Rams fue emocionante y electrizante. Tampa Bay empató el juego con un Touchdown en los minutos finales del último cuarto, enseguida se marcó un gol de campo por parte de Los Ángeles. Fuller los eliminó a menos de dos minutos de la final, llevando a Rams a la victoria por marcador de 27-24. Los aficionados esperaban revancha, pero nunca llegó, ya que los Rams perdieron contra los Packers. También podrás disfrutar de: Packers vs 49ers, Eagles vs Cowboys y Chargers vs Chiefs

SEMANA 4: Buccaneers vs Patriots Aunque los Buccaneers ganaron el Super Bowl 2020, no se puede negar que el sello de los Pats son las jugadas de Tom Brady. Regresa a Nueva Inglaterra el 3 de octubre para jugar contra Bill Belichick y su ex equipo por primera vez desde que dejó la franquicia. Seguramente será un asunto lleno de drama ya que el mariscal de campo del futuro de Nueva Inglaterra se enfrenta al de su pasado, y será interesante ver cómo responde la multitud en el Estadio Gillette. También podrás disfrutar de: Jaguars vs Bengals, Steelers vs Packers y Cardinals vs Rams

SEMANA 5: Bills vs Chiefs La revancha del juego de campeonato de la AFC 2020 está programada para el 10 de octubre en el Arrowhead Stadium. Buffalo comenzó ese juego con una ventaja de nueve puntos antes de que Kansas City regresará para anotar tres touchdowns consecutivos y finalmente ganar 38-24. Los Bills dirigidos por Josh Allen buscarán demostrar que su primera temporada con 13 victorias desde 1991 fue una señal de cosas más importantes por venir cuando tengan otra oportunidad contra Mahomes y los Chiefs, que han llegado al Super Bowl en cada uno de los últimos dos años. También podrás disfrutar de: Browns vs Changers, Rams vs Seahawks y Gianys vs Cowboys

SEMANA 6: Bills vs Titans Este Monday Night Football del 18 de octubre entre los Bills y los Titans presenta a dos de los mejores equipos de la AFC. Ambos tienen ofensivas dinámicas, con Buffalo con el dúo estrella Allen y Stefon Diggs, y Tennessee con Derrick Henry, A.J. Brown y ahora Julio Jones en puestos de habilidad. La pregunta en este será si la defensa de los Titans puede asumir la tarea. También podrás disfrutar de: Chargers vs Ravens, Cardinal vs Browns y Seahawks vs Steelers

SEMANA 7: Lions vs Rams ¿Con qué frecuencia obtienes un juego de venganza en ambos lados de un enfrentamiento? Eso es exactamente lo que obtendremos cuando los mariscales de campo Jared Goff y Matthew Stafford se enfrenten a sus antiguos equipos el 24 de octubre, luego de ser intercambiados en la temporada baja. Los Rams parecen ser uno de los 10 mejores equipos de la liga esta temporada y claramente son mucho mejores que los Lions, ahora bajo el nuevo entrenador en jefe Dan Campbell, pero este es uno para rodear de todos modos. También podrás disfrutar de: Chiefs vs Titans, Colts vs 49ers y Bengals vs Ravens

SEMANA 8: Buccaneers vs Saints Los Bucs y los Saints siempre parecen emparejarse por aventuras salvajes. Los juegos de este año entre los rivales de la NFC Sur conllevan aún más intriga. Jameis Winston, recientemente nombrado mariscal de campo titular de Nueva Orleans, seguramente tendrá mucho que demostrar contra el equipo que lo seleccionó como No. 1 en 2015. También podrás disfrutar de: Steelers vs Browns, Dolphins vs Bills y Packers vs Cardinals

SEMANA 9: Packers vs Chiefs Este enfrentamiento presenta a dos de los mejores mariscales de campo de la NFL y es una posible vista previa del Super Bowl. Aaron Rodgers y Mahomes se enfrentan por segunda vez en sus carreras, cuando los Packers viajan a Arrowhead el 7 de noviembre. Su único otro encuentro terminó con una victoria por 31-24 para Green Bay en octubre de 2019, pero muchas cosas han cambiado. para ambos lados desde entonces. También podrás disfrutar de: Titans vs Rams y Cardinal vs 49ers

SEMANA 10: Seahawks vs Packers Los Seahawks y los Packers no se enfrentan a menudo, pero siempre que lo hacen es un fútbol increíble. Las dos franquicias lidiaron con su parte justa de drama durante la temporada baja, y Aaron Rodgers dejó en claro que no estaba contento con los Packers y llegó tarde al campamento, mientras circulaban rumores sobre el deseo de Russell Wilson de quedarse en Seattle. Ambos están claramente hambrientos de hardware. El enfrentamiento de los dos mariscales de campo es intrigante en sí mismo, pero este concurso también cuenta con dos de los mejores receptores abiertos de la liga, Davante Adams y DK Metcalf. También podrás disfrutar de: Chiefs vs Raiders, Rams vs 49ers y Ravens vs Dolphins

SEMANA 11: Washington Football Team vs Panthers El entrenador de Washington, Ron Rivera, hará su primer regreso al Bank of America Stadium desde que fue despedido por los Panthers durante la temporada 2019. Los dos equipos jugaron un partido cerrado en Washington el año pasado (los Panthers ganaron 20-13), pero ambos cuentan con nuevos mariscales de campo titulares, con Sam Darnold uniéndose a Carolina de los Jets y el oficial Ryan Fitzpatrick aterrizando con Washington a los 38 años. También podrás disfrutar de: Cardinals vs Seahawks, Ravens vs Bears y Cowboys vs Chiefs

SEMANA 12: Browns vs Ravens Ha habido mucho debate esta temporada baja sobre si los Browns o los Ravens son el mejor equipo en la AFC Norte. Cleveland llegó a los playoffs por primera vez desde 2002 el año pasado, pero aún perdió dos veces ante Batlimore, incluido un segundo encuentro salvaje en el que Lamar Jackson lidió con calambres pero aún llevó a los Ravens a ganar 47–42. El 28 de noviembre, con una pareja de dos grandes defensas, mariscales de campo y juegos de carrera, esta es la competencia de cualquiera. También podrás disfrutar de: Rams vs Packers, Seahawcks vs Washington y Eagles vs Giants

SEMANA 13: 49er vs Seahawks La NFC Oeste parece ser una de las mejores divisiones de la liga, y este podría ser un juego clave para esa clasificación en la segunda mitad de la temporada. El enfrentamiento entre una poderosa ofensiva dirigida por Russell Wilson para Seattle y una defensiva de San Francisco que casi tiene que ser más saludable que el año pasado debería ser muy divertido de ver. Y en este momento de la temporada, no se sabe quién será el mariscal de campo de los 49ers. También podrás disfrutar de: Patriots vs Bills, Ravens vs Steelers y Cowboys vs Saints

SEMANA 14: Bills vs Buccaneers Si los Bills hubieran superado a los Chiefs, este habría sido el enfrentamiento del Super Bowl la temporada pasada. Este juego será una gran prueba para que los Bills vean cómo se comparan con los campeones reinantes, y la ofensiva seguramente estará preparada para enfrentarse a una defensiva tan dominante de los Buccaneers. Este concurso del 12 de diciembre también presenta una colección de receptores amplios electrizantes: Stefon Diggs, Mike Evans, Chris Godwin y Emmanuel Sanders. También podrás disfrutar de: Ravens vs Browns, Bears vs Packers, Rams vs Cardinals

SEMANA 15: Chiefs vs Chargers Los Chiefs no han enfrentado mucha competencia en la AFC Oeste en los últimos años, pero los Chargers están en aumento detrás del joven mariscal de campo Justin Herbert y buscan cambiar eso. Mahomes y la mayoría de los titulares no jugaron en su segundo encuentro la temporada pasada, pero el primero tuvo que decidirse en tiempo extra, y finalmente terminó con una victoria de Kansas City por 23-20. Si eso fue un indicio de futuros enfrentamientos, este debería ser uno bueno. También podrás disfrutar de: Titans vs Steelers, Seahawks vs Rams y Packers vs Ravens

SEMANA 16: Jaguars vs Jets Las dos primeras selecciones del draft de 2021 van cara a cara el 26 de diciembre. Ha habido una gran expectación en torno a Trevor Lawrence y Zach Wilson en los meses previos al draft y durante toda la pretemporada, y este juego no debería ser diferente. Será emocionante ver cómo les va entre ellos en sus temporadas de novatos, especialmente a estas alturas del año. También podrás disfrutar de: Bills vs Patriots, Steelers vs Chiefs y Browns vs Packers

SEMANA 17: Browns vs Steelers El año pasado fue una carrera apretada hacia la línea de meta en la AFC Norte, con los Steelers, Browns y Ravens llegando a los playoffs, y este año parece ser más de lo mismo. Este enfrentamiento de Monday Night Football del 3 de enero seguramente tendrá importantes implicaciones en la postemporada. Los Browns y los Steelers también jugaron en la Semana 17 la temporada pasada, y Cleveland se llevó la victoria para asegurarse un lugar en los playoffs antes de proceder a derrotar a Pittsburgh una vez más en la ronda de comodines para la primera victoria de la franquicia en playoffs desde 1994. También podrás disfrutar de: Jaguars vs Patriots, Dolphins vs Titans y Chiefs vs Bengals

SEMANA 18: Steelers vs Ravens Como se señaló anteriormente, podría haber algo de caos en la parte superior de la AFC Norte; Este enfrentamiento del 9 de enero probablemente también jugará un factor importante en la siembra de los playoffs. Los juegos de rivalidad entre los Steelers y los Ravens rara vez han decepcionado en los últimos años. Pittsburgh consiguió lo mejor de Baltimore en ambos enfrentamientos la temporada pasada, barriendo la serie por primera vez desde 2017, lo que seguramente hará que el equipo local se encienda. Esto tiene todos los ingredientes para un enfrentamiento defensivo acalorado y valiente para terminar la temporada regular. También podrás disfrutar de: Seahawks vs Cardinals, Patriots vs Dolphins y Cowboys vs Eagles.