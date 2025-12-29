¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más

En definitiva Saltillo sigue pisando fuerte en diversas áreas, y en el entretenimiento no se queda atrás. Ya se puede considerar a la ciudad como la cuna de talento para exportarse y triunfar más allá de sus escenarios, foros o recintos. En VMÁS te tenemos el cuento de orgullo y logro de artistas quienes siguieron su pasión para poner su nombre en alto, junto con el de la ciudad que los ha visto convertir sus sueños realidad. Desde producciones cinematográficas premiadas en Europa, Asia y Estados Unidos, hasta talentos locales compitiendo en plataformas globales como HYBE y Telemundo, el talento saltillense demostró que no tiene fronteras. A la par, figuras del entretenimiento fueron reconocidas por trayectorias y trascendieron generaciones, mientras nuevos creadores utilizaron las calles y espacios históricos de la ciudad como lienzo narrativo. El público también fue clave: conciertos con sold out derribaron estigmas y posicionaron a Saltillo como una plaza sólida para espectáculos de gran formato. Año de premios para ‘El Desaire’ - Durante el año La cinta coahuilense que fue dirigida por el regio Gabriel Ramos y contó con un equipo de producción profesional además de la participación de alumnos saltillenses del Epic Film Institute tuvo un año muy activo en diversos festivales internacionales y nacionales, dejando como cosecha 7 premios. Vico Escorcia, protagonista del filme logró una de las preseas como Mejor Actriz en el The North film festival - Estocolmo en donde el filme levantó el premio también de Mejor Película. La historia fue reconocida en Love and Hope International film festival- Barcelona, Global Visionaries film festival - Singapur y el Festival Internacional de Cine de Leon. Además se encuentra seleccionada en Los Ángeles CA. internacional Art film festival y en The North film festival de Nueva York. Lee más aquí: ¡Uno más! ‘El Desaire’ gana premio en el Festival de Cine de León

¡Adiós mala fama en conciertos! - Durante el año Tras un tiempo de cargar por completo con el estigma de ser un mal público desde hace al menos unos años eso ya no encaja con el público, quien ha respondido a la llegada de estrellas musicales incluso de talla internacional en recintos de gran aforo como el Estadio de Béisbol Franciso I. Madero, el Auditorio Parque Las Maravillas y el escenario de la Feria de Saltillo. Para muestra basta la lista de conciertos que fueron sold out en la capital coahuilense como Grupo Firme, Julión Álvarez, Ha*Ash, Yuri, Juanes, Capital Cities, Caifanes, Alicia Villarreal, Bobby Pulido, Yeri Mua, El Malilla, Pesado, entre otros más. Lee más aquí: Julión Álvarez, Aleks Syntek, Luis Miguel y Ha*Ash, entre los ‘sold out’ en Saltillo

Casa Madero conquista el 2025 - Durante el año Casa Madero, reconocida como la vinícola más antigua de América y una de las casas de vino más influyentes del continente, cierra 2025 con un logro histórico: 131 nuevas medallas obtenidas en concursos internacionales de alto prestigio. Este hito convierte al año en el ciclo más premiado en la historia de la bodega, reafirmando su liderazgo y la solidez del vino mexicano en el escenario global.Con este nuevo medallero, Casa Madero supera las 1,380 preseas acumuladas, un número que refleja no solo excelencia enológica, sino un compromiso sostenido con la calidad, la innovación y la tradición vitivinícola de más de cuatro siglos. Lee más aquí: El año que redefinió al vino mexicano: Casa Madero conquista 2025 con 131 nuevas medallas

Cumple Otakufest Saltillo 17 años - 17 y 18 de mayo Lejos de ser sólo una excusa de fiesta y coleccionismo dentro de la cultura otaku, geek y anime, este 2025 el evento Otaku Fest Saltillo cumplió 17 años de existir como uno de los espacios seguros para la comunidad en la ciudad. Su creadora Andrea Niquet de origen lagunero pero “adoptada” por la capital coahuilense fue una de las pioneras de este tipo de eventos en la región, tanto que continúa con la labor de realizarlo cada año consecutivamente ofreciendo espectáculos que vayan de la mano con las nuevas audiencias y productos que ofrece este creciente mercado del entretenimiento. Lee más aquí: Cumple Otakufest Saltillo 17 años

Grupo Tremendo compite en Estados Unidos - 23 de junio La agrupación saltillense ‘Grupo Tremendo’ logró llegar a la competencia ‘Pase a la Fama’ en la que cada semana se presentaron en el escenario del show y se presentaron ante los jueces Ana Bárbara, Adrián Favela y Horacio Palencia. El grupo fue el primero de los talentos locales en llegar a la contienda que produjo la exitosa empresa surcoreana HYBE. Lee más aquí: Grupo Tremendo en Telemundo EU

Patricio Allianz en ‘Santos Bravos’ - julio El talento trasciende fronteras y generaciones, y es así como el joven de origen saltillense Patricio Aliaz llegó al proyecto Santos Bravos, producido por la compañía surcoreana HYBE y transmitida por YouTube y VIX, para conocer a los nuevos talentos de Latinoamérica. La contienda reunió a 16 talentosos latinos que deseaban convertirse en la nueva estrella pop en su idioma para la agrupación “hermana” de BTS. Tras la conclusión de la contienda, Aliaz lanzará su tema como solista DIVINE el próximo 6 de enero de acuerdo a sus redes sociales. Lee más aquí: ¡Orgullo de Saltillo! Patricio Aliaz, de origen saltillense, compite por ser la nueva estrella pop con HYBE

Reginaldo Chapa filma en Saltillo - noviembre Una vez más Coahuila destaca en el mapa de las producciones audiovisuales. Esta vez, desde Saltillo se contó una historia emotiva, especial y desafiante a cargo de Reginaldo Chapa, creativo que convierte en cine una experiencia personal con el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’. La escuela Miguel López, el Centro Cultural Casa la Besana y algunas calles del Centro Histórico sirvieron como escenario para contar esta historia inspirada en el hecho personal del cineasta con el paso del Cometa Halley. Lee más aquí: ¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

Don Artemio, entre los mejores del país - 20 de noviembre El panorama gastronómico mexicano volvió a destacar a Coahuila: Don Artemio, restaurante originario de Saltillo, fue reconocido como uno de los 100 Mejores Restaurantes de México por la Guía Gastronómica Marco Beteta 2026. Este logro lo coloca como el único representante de Coahuila en la lista, un motivo de orgullo para la región y una muestra del impacto que la cocina del noreste ha logrado a nivel nacional. Lee más aquí: Don Artemio, el orgullo culinario de Saltillo que entra a la lista de los mejores restaurantes de México

Homenaje a productor Pedro Torres Castilla - 2 de diciembre Y si de ejemplos y orgullo saltillense se habla uno de los primeros que llegan a la mente es el productor y creativo Pedro Torres Castilla, quien en durante las últimas semanas del año acaparó la atención debido a que recibió la Presea Manuel Acuña de manos del alcalde Javier Díaz González. El director, productor y creativo estuvo rodeado de amigos, familia y estrellas latinas con quienes consolidó una carrera ejemplar en el entretenimiento y por el que se queda en la memoria del público mexicano y más allá gracias a sus videos, campañas publicitarias y producciones televisivas. Lee más aquí: De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano