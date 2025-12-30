¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Emotiva, lejos de una escena explosiva, de acción y con temor es que aparece ‘Thor’ orando a su padre para que le permita regresar de una batalla que al parecer le hace temer y forma parte del nuevo avance que Marvel lanzó oficialmente sobre el gran evento de Los Vengadores, ‘Avengers: Doomsday’.

Fue la mañana del martes que se dio a conocer de manera oficial el nuevo adelanto del UCM, aunque desde hace días se había filtrado en redes sociales, cumpliendo así con las predicciones de los fanáticos.

Hemsworth es el protagonista de su propio avance con el que asegura una batalla de alto nivel, debido al temor que muestra el conocido ‘Dios del Trueno’.