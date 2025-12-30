¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’
En la escena se observa cómo Chris Hemsworth regresa como el ‘Dios del Trueno’ y se prepara para una batalla decisiva
Emotiva, lejos de una escena explosiva, de acción y con temor es que aparece ‘Thor’ orando a su padre para que le permita regresar de una batalla que al parecer le hace temer y forma parte del nuevo avance que Marvel lanzó oficialmente sobre el gran evento de Los Vengadores, ‘Avengers: Doomsday’.
Fue la mañana del martes que se dio a conocer de manera oficial el nuevo adelanto del UCM, aunque desde hace días se había filtrado en redes sociales, cumpliendo así con las predicciones de los fanáticos.
Hemsworth es el protagonista de su propio avance con el que asegura una batalla de alto nivel, debido al temor que muestra el conocido ‘Dios del Trueno’.
¿QUÉ PASÓ CON ‘AVENGERS: DOOMSDAY’?
De acuerdo con lo que se escucha decir a Thor en el adelanto, su mayor anhelo es derrotar a un último adversario para poder regresar con “Love”, la hija que adoptó tras los eventos más recientes del UCM.
“Te lo ruego, padre, escucha mi oración”, se oye decir de forma emotiva al actor australiano.
Este se convierte en el segundo avance oficial que Marvel libera sobre la próxima gran reunión épica de superhéroes, luego de la última entrega de la saga, ‘Avengers: Infinity War’, estrenada en 2019.
De confirmarse todas las filtraciones que circulan en redes, aún faltarían avances enfocados en los X-Men, quienes iniciaron su historia cinematográfica en los años 2000; otro dedicado a Los 4 Fantásticos y uno más centrado en el resto de Los Vengadores.
El estreno de ‘Avengers: Doomsday’ está programado para el 17 de diciembre en las salas de cine de México, mientras que a nivel mundial llegará un día después. Previo a este evento cinematográfico, Marvel y Sony estrenarán la última aventura en solitario de Tom Holland como Spider-Man.