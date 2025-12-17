Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) , las vacaciones de invierno comenzaron oficialmente el lunes 22 de diciembre de 2025 , marcando una pausa necesaria tanto para alumnos como para docentes.

Este receso incluyó las celebraciones de Navidad y Año Nuevo , así como el tradicional Día de Reyes , permitiendo a las familias mexicanas compartir tiempo y reorganizar rutinas tras varios meses de actividades académicas continuas.

Con el cierre del ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) 2025, millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciaron uno de los periodos de descanso más largos del calendario escolar: las vacaciones de invierno.

¿CUÁNDO TERMINAN LAS VACACIONES DECEMBRINAS?

Según el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, el periodo vacacional concluyó el martes 6 de enero de 2026, fecha que coincide con el final de las festividades decembrinas.

No obstante, esta fecha no representa el regreso inmediato de los estudiantes a las aulas, ya que el calendario contempla actividades previas exclusivas para el personal educativo.

Del 7 al 9 de enero de 2026, la SEP programó talleres intensivos dirigidos a docentes y directivos, con el objetivo de reforzar la planeación académica y asegurar un retorno ordenado a clases.

FECHA OFICIAL DE REGRESO A CLASES EN 2026

Tras la conclusión de los talleres y del receso invernal, la reanudación de clases quedó oficialmente establecida para el lunes 12 de enero de 2026.

En esta fecha, niñas, niños y adolescentes de kínder, primaria y secundaria volverán a las aulas en todo el país, tanto en escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Este ajuste busca garantizar que el regreso se realice con personal capacitado, planes actualizados y condiciones óptimas para continuar el ciclo escolar sin contratiempos.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE CALENDARIO PARA LAS FAMILIAS?

El descanso prolongado permite a las familias mexicanas fortalecer la convivencia durante una de las épocas más significativas del año, sin afectar el cumplimiento del calendario escolar.

Además, este periodo facilita la organización familiar, especialmente para quienes deben coordinar actividades laborales con el cuidado de niñas y niños durante las vacaciones.

La SEP destaca que este esquema equilibra el bienestar emocional, el rendimiento académico y la preparación docente, elementos clave para un aprendizaje efectivo.

DATOS CURIOSOS DEL CALENDARIO SEP

· El receso invernal es uno de los más largos del ciclo escolar

· Los talleres docentes son obligatorios antes del regreso a clases

· El calendario aplica en escuelas públicas y privadas incorporadas

· La SEP busca reducir interrupciones académicas prolongadas