Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?

Información
/ 17 diciembre 2025
    Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
    Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas VANGUARDIA/ARCHIVO

El Calendario Escolar SEP 2025-2026 ya define cuándo termina el receso invernal y en qué fecha regresan a clases los estudiantes de educación básica en México

Con el cierre del ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2025, millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciaron uno de los periodos de descanso más largos del calendario escolar: las vacaciones de invierno.

Este receso incluyó las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, así como el tradicional Día de Reyes, permitiendo a las familias mexicanas compartir tiempo y reorganizar rutinas tras varios meses de actividades académicas continuas.

TE PUEDE INTERESAR: SEP entregará lentes GRATIS... ¿quiénes serán los alumnos beneficiados con el programa?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno comenzaron oficialmente el lunes 22 de diciembre de 2025, marcando una pausa necesaria tanto para alumnos como para docentes.

¿CUÁNDO TERMINAN LAS VACACIONES DECEMBRINAS?

Según el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, el periodo vacacional concluyó el martes 6 de enero de 2026, fecha que coincide con el final de las festividades decembrinas.

No obstante, esta fecha no representa el regreso inmediato de los estudiantes a las aulas, ya que el calendario contempla actividades previas exclusivas para el personal educativo.

Del 7 al 9 de enero de 2026, la SEP programó talleres intensivos dirigidos a docentes y directivos, con el objetivo de reforzar la planeación académica y asegurar un retorno ordenado a clases.

FECHA OFICIAL DE REGRESO A CLASES EN 2026

Tras la conclusión de los talleres y del receso invernal, la reanudación de clases quedó oficialmente establecida para el lunes 12 de enero de 2026.

En esta fecha, niñas, niños y adolescentes de kínder, primaria y secundaria volverán a las aulas en todo el país, tanto en escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Este ajuste busca garantizar que el regreso se realice con personal capacitado, planes actualizados y condiciones óptimas para continuar el ciclo escolar sin contratiempos.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE CALENDARIO PARA LAS FAMILIAS?

El descanso prolongado permite a las familias mexicanas fortalecer la convivencia durante una de las épocas más significativas del año, sin afectar el cumplimiento del calendario escolar.

Además, este periodo facilita la organización familiar, especialmente para quienes deben coordinar actividades laborales con el cuidado de niñas y niños durante las vacaciones.

La SEP destaca que este esquema equilibra el bienestar emocional, el rendimiento académico y la preparación docente, elementos clave para un aprendizaje efectivo.

TE PUEDE INTERESAR: SEP aclara si habrá clases el viernes 14 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria

DATOS CURIOSOS DEL CALENDARIO SEP

· El receso invernal es uno de los más largos del ciclo escolar

· Los talleres docentes son obligatorios antes del regreso a clases

· El calendario aplica en escuelas públicas y privadas incorporadas

· La SEP busca reducir interrupciones académicas prolongadas

Temas


Educación
Vacaciones

Organizaciones


SEP

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

La desaparición del Paraíso
Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
El frente frío 25 genera lluvias intensas, fuerte evento de Norte y ambiente muy frío en extensas regiones del territorio nacional.

Frente frío 25 provoca lluvias torrenciales, evento de Norte y heladas en gran parte de México

La nueva tabla del ISR 2026 plantea un doble desafío.

ISR 2026: por qué la nueva tabla afectará a trabajadores con salario mínimo
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció la sede de los premios The Best 2026 durante la World Sports Summit en Dubái.

FIFA confirma a Dubái como sede de los premios The Best 2026