Presentan el RB18 y ‘Checo’ Pérez está ansioso por conducir

Red Bull presentó esta mañana el nuevo RB18 , con el cual buscará no solo repetir el campeonato mundial de Max Verstappen , sino igual alcanzar el campeonato de constructores y arrebatar el dominio de Mercedes en la Fórmula 1 .

El mexicano Checo Pérez se dijo ansioso por disputar su segunda temporada con el equipo de Milton Keynes.

“Estoy emocionado por la nueva temporada. Trabajamos mucho con ingenieros y estamos impacientes por los nuevos carros y empezamos todos desde cero”, dijo el tapatío.

“Volver a la normalidad, cosas para conseguir más interacción con aficionados y sentir más su apoyo. Es lo que espero con ansias. La F1 ha hecho restricciones en los últimos años”, añadió.

El RB18 fue una muestra de lo que será el bólido final, pues con una pretemporada en puerta y todavía mes y medio por delante para celebrar la primera carrera la escudería austriaca aún podrá realizar algunos cambios, especialmente en el tema interno.

“Se desconoce mucho sobre el carro, pero personalmente me siento bien. Me puse de la mejor forma física me posible y tengo mucha curiosidad por ver cómo se comporta el auto”, dijo el campeón mundial, Max Verstappen.