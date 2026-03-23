Prisca Awiti lidera a México al subcampeonato en judo en Panamá

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Deportes
/ 23 marzo 2026
    Prisca Awiti lidera a México al subcampeonato en judo en Panamá
    Prisca Awiti encabezó la actuación al conseguir una de las tres medallas de oro del equipo. FOTO: GOBIERNO DE MÉXICO

La Selección Mexicana de Judo obtuvo el segundo lugar del medallero en la Copa Centroamericana y del Caribe Panamá 2026, con diez preseas

La Selección Mexicana de Judo firmó una actuación sólida en la Copa Centroamericana y del Caribe Panamá 2026, donde consiguió diez medallas y el segundo lugar del medallero general, solo por detrás de Cuba. El equipo nacional superó a Colombia en una competencia que reunió a 152 judokas de 16 países en el Centro de Convenciones Vasco Núñez, dentro del Hotel Panamá.

El resultado se construyó a partir de una combinación de experiencia y nuevas generaciones que lograron sostener el ritmo competitivo a lo largo del fin de semana. Bajo el aval de la Confederación Panamericana de Judo y con registro ante la Federación Internacional de Judo, el torneo representó una prueba relevante dentro del calendario regional.

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Uno de los nombres que marcó la actuación mexicana fue el de Prisca Awiti, quien se quedó con la medalla de oro en la categoría de -63 kilogramos. Su desempeño confirmó su posición como una de las principales exponentes del judo nacional en el plano internacional. Awiti resolvió sus combates con control táctico y eficacia, elementos que le permitieron subir a lo más alto del podio.

A la cosecha dorada se sumaron Gilberto Cardoso en -81 kg y Diego Díaz en -90 kg, quienes también lograron imponerse en sus respectivas categorías. Los tres oros resultaron determinantes para asegurar el subcampeonato por equipos.

La delegación mexicana también sumó una medalla de plata gracias a Alexis Esquivel en la división de +100 kg. Su participación incluyó un recorrido competitivo que lo llevó hasta la final, donde enfrentó un combate de alto nivel técnico.

El resto del medallero se completó con seis preseas de bronce que reflejan la consistencia del equipo. Edna Carrillo (-48 kg) y Paulina Martínez (-52 kg) aportaron en la rama femenil, mientras que Moisés Rosado (-60 kg), Robin Jara (-66 kg), Samuel Ayala (-81 kg) y Víctor Ochoa (-100 kg) completaron la suma en la varonil.

Con este resultado, México confirma su presencia constante en el judo de la región y mantiene una base competitiva rumbo a futuros compromisos internacionales. La actuación en Panamá deja como referencia el liderazgo de figuras como Prisca Awiti y la respuesta colectiva de un equipo que continúa sumando resultados en el ciclo rumbo a próximas competencias de mayor exigencia.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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