Puebla hará historia: albergará el Mundial UCI de MTB XCM en 2029

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    Puebla hará historia: albergará el Mundial UCI de MTB XCM en 2029
    Puebla fue elegida para recibir en 2029 el Mundial UCI de Mountain Bike Maratón, una cita inédita para el ciclismo mexicano. FOTO: REUTERS

La UCI eligió al estado mexicano para recibir la máxima cita del ciclismo de montaña maratón; fechas y recorrido se anunciarán después

Puebla entrará al mapa grande del ciclismo internacional. La Unión Ciclista de México (UCMex) informó este miércoles, en el marco del Mundial de Ruta de Montreal 2026, que la entidad poblana fue elegida para albergar el Campeonato Mundial UCI de Mountain Bike Maratón (MTB XCM) en 2029, una designación histórica para México.

La sede fue otorgada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y convertirá a Puebla en escenario de la máxima competencia mundial de la especialidad, donde estará en juego el codiciado maillot arcoíris.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado las fechas, el recorrido ni la sede específica dentro del estado.

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El XCM, o cross-country maratón, es una de las pruebas más exigentes del ciclismo de montaña.

La UCI contempla recorridos de larga distancia que pueden ir de 60 a 160 kilómetros y acumular miles de metros de ascenso, por lo que combina resistencia, técnica y estrategia. Además, desde 2029 el Mundial reunirá de forma permanente a las categorías Elite y Masters.

Puebla cuenta con antecedentes importantes en esta disciplina. Metepec, en Atlixco, recibe la Popobike Marathon Bike International, competencia que en 2025 reunió a más de dos mil ciclistas y ha convocado a figuras internacionales del MTB.

Sin embargo, aún no se confirma si esa zona formará parte del trazado mundialista.

La elección llega en un momento de crecimiento para el ciclismo mexicano y mientras figuras como Isaac del Toro elevan la atención sobre el deporte.

Para Puebla, el Mundial de MTB XCM 2029 representa una oportunidad de proyección deportiva y turística, además de colocar al estado ante aficionados y competidores de distintos países.

El anuncio se produjo durante la semana del Mundial de Ruta de Montreal, donde la UCI celebra también su Congreso anual.

Con esta designación, México se prepara para recibir por primera vez un Campeonato Mundial de Ciclismo de esta especialidad y Puebla tendrá la misión de organizar una cita que marcará un nuevo capítulo para el ciclismo nacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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