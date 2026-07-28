¿Qué es la USL Championship?... la segunda división de Estados Unidos donde jugará ’Chicharito’ Hernández

A sus 38 años, la incorporación del delantero responde a una estrategia del nuevo club texano, que debutará en 2027. Aunque la franquicia está en etapa fundacional, sumar a una figura internacional busca cimentar una fuerte base de aficionados en una zona con enorme presencia hispana.

El balompié de la región dio un giro mediático con el sorpresivo destino de Javier ‘Chicharito’ Hernández . Tras dejar a las Chivas a finales de 2025 y un breve lapso como analista, el atacante tapatío decidió volver a las canchas. Su destino será la USL Championship , la segunda categoría estadounidense, donde liderará al naciente Atlético Dallas .

El atacante explicó las razones que motivaron su regreso al césped. “No vine simplemente a terminar mi carrera, vine para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas”, declaró en sus canales oficiales. Con ello, asumió un compromiso que trasciende lo meramente deportivo.

QUÉ ES LA USL CHAMPIONSHIP Y CÓMO FUNCIONA

Para ponderar la noticia, conviene entender la dimensión de la USL Championship. Esta liga opera como la segunda división de Estados Unidos con aval federativo. Aunque no cuenta con ascenso directo a la MLS, destaca por su estabilidad financiera, estadios modernos y crecimiento constante.

El circuito combina jóvenes promesas con veteranos de jerarquía. La llegada del artillero azteca atraerá una atención inédita a la categoría. Como dato curioso, el equipo jugará como local en el Cotton Bowl, histórico estadio de 90 mil asientos que albergó el Mundial de 1994.

La directiva eligió como entrenador al francés Peter Luccin, exfutbolista de trayectoria europea y conocedor del medio local. Esta dupla entre estratega y figura mediática busca dar solidez al proyecto rumbo a su debut oficial en la USL Championship.

EL IMPACTO DEL DORSAL AZTECA EN TEXAS

El fichaje del máximo anotador de la Selección Mexicana fortalece la identidad del club antes de su primer juego. Para la afición hispana en Texas, la presencia del goleador conecta la nostalgia con una nueva pasión local, donde su arrastre social será tan valioso como sus goles.