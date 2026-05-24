Chicharito entrega el histórico dorsal 14 del Tri a Armando ‘Hormiga’ González

El dorsal 14 de la selección mexicana cambió de dueño, pero no de significado. Javier “Chicharito” Hernández decidió entregar el número que lo acompañó durante buena parte de su historia con el Tri a Armando “Hormiga” González, delantero surgido de la cantera de Club Deportivo Guadalajara, en un gesto que representa el relevo generacional dentro del futbol mexicano. A través de sus redes sociales, Hernández compartió un mensaje dirigido al joven atacante rojiblanco: “La 14 de México queda en las mejores manos”. La publicación generó reacciones entre aficionados y compañeros, especialmente porque el dorsal está ligado a una de las etapas más recordadas del delantero mexicano con la selección.

La decisión tomó fuerza luego de que González utilizó el número 14 en el partido amistoso frente a Ghana, encuentro en el que el atacante tapatío apareció como una de las principales referencias ofensivas del equipo nacional. Más allá del uniforme, el gesto fue interpretado como una muestra de respaldo por parte de Hernández hacia uno de los jugadores que ha seguido de cerca desde su regreso a Guadalajara en 2024.

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La relación entre ambos se construyó en el vestidor de Chivas. Durante la última etapa de Chicharito con el club, Armando González convivió con el máximo goleador histórico de la selección mexicana y encontró en él una guía para su crecimiento profesional. El propio delantero joven ha reconocido que compartir entrenamientos y partidos con Hernández le ayudó a entender aspectos relacionados con la disciplina, la mentalidad competitiva y la lectura ofensiva dentro del área. Hernández también ha expresado públicamente la confianza que tiene en el atacante rojiblanco. En entrevista con Fox Sports, el exjugador del Manchester United F.C. destacó las condiciones de González como delantero y señaló similitudes en la manera de entender la posición. “Tiene este ojo de goleador”, comentó Chicharito, quien además aseguró que Armando posee atención a los detalles y capacidad para desarrollarse en escenarios importantes. También recordó que el atacante, de 22 años, podría vivir su primer Mundial en 2026. El simbolismo detrás de la entrega del dorsal también conecta con la tradición de Chivas como formador de jugadores para la selección mexicana. Tanto Hernández como González surgieron de las fuerzas básicas del club y encontraron en el Guadalajara la plataforma para llegar al Tri. Por ello, el intercambio del número 14 fue visto como una continuidad de esa línea de delanteros formados en Verde Valle.

Para Armando González, portar ese dorsal implica asumir una responsabilidad importante dentro de la selección. El número quedó asociado durante años a goles, eliminatorias y Copas del Mundo protagonizadas por Chicharito, por lo que ahora el joven atacante tendrá la oportunidad de construir su propia historia con el Tri. Mientras la selección mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial de 2026, la imagen de Hernández cediendo su dorsal a González deja uno de los mensajes más claros sobre el presente del equipo: la experiencia empieza a abrir paso a una nueva generación que busca consolidarse en la cancha internacional.

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