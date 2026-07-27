Oficial: Chicharito Hernández jugará con Atlético Dallas en la USL Championship

Javier “Chicharito” Hernández volverá a la actividad profesional. El Atlético Dallas anunció de manera oficial la incorporación del delantero mexicano, quien formará parte del plantel que debutará en la USL Championship cuando la franquicia inicie su participación en marzo de 2027. Con este movimiento, el atacante de 38 años emprenderá un nuevo capítulo en una carrera que lo ha llevado por algunas de las ligas más importantes del mundo. Su llegada al conjunto texano se produce después de varios meses alejado de la competencia oficial, tras concluir su etapa con las Chivas de Guadalajara a comienzos de 2026.

El último partido profesional de Hernández se remonta a los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025. Aquella noche, Guadalajara cayó 3-2 ante Cruz Azul en una serie que terminó con la eliminación rojiblanca. Uno de los momentos más recordados de ese encuentro fue el penal que el delantero no logró convertir al minuto 86, una acción que pudo modificar el desenlace de la eliminatoria.

Tras su salida del club tapatío, el exseleccionado nacional permaneció sin disputar encuentros oficiales mientras evaluaba alternativas para continuar su trayectoria. Finalmente, el proyecto presentado por Atlético Dallas convenció al futbolista, que ahora tendrá la misión de aportar experiencia a una institución que se prepara para competir por primera vez en la segunda categoría del futbol estadounidense. La contratación también representa un paso importante para la nueva franquicia. Fundado en 2024, Atlético Dallas busca consolidarse dentro del panorama futbolístico del norte de Texas mediante un plan que combina desarrollo de talento, vinculación con la comunidad y la incorporación de jugadores con recorrido internacional. Para Hernández, la llegada a Estados Unidos no es una experiencia nueva. Entre los equipos que ha defendido destacan Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla, LA Galaxy y Chivas. A lo largo de su carrera acumula más de 590 partidos oficiales y supera los 200 goles en competencias de clubes. Su paso por la selección mexicana también ocupa un lugar relevante en la historia del futbol nacional. El delantero disputó 109 encuentros con el Tricolor y marcó 52 goles, una cifra que lo mantiene como el máximo anotador histórico del representativo mexicano.

Aunque todavía faltan varios meses para que Atlético Dallas dispute su primer compromiso oficial, el anuncio ha generado expectativa entre los aficionados del club y de la comunidad mexicana en Texas. La presencia de Hernández ofrece visibilidad a una franquicia que apenas comienza su recorrido y, al mismo tiempo, marca el regreso a las canchas de uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de las últimas dos décadas. El debut oficial del delantero con su nuevo equipo tendrá que esperar hasta el arranque de la temporada 2027, cuando Atlético Dallas inicie su aventura en la USL Championship.

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