Fallece Prichard Colón a los 33 años; el boxeo despide a su eterno guerrero

El boxeo mundial está de luto. Prichard “Digget” Colón, expugilista puertorriqueño que durante casi 11 años enfrentó las graves secuelas neurológicas sufridas en su última pelea profesional, falleció este jueves, a los 33 años. Richard Colón, padre y exentrenador del deportista, confirmó el deceso mediante un mensaje publicado en redes sociales. La información también fue corroborada por Paco Valcárcel, ejecutivo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa específica de la muerte, pero pudiera estar relacionada a su estado de salud de los últimos años.

“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal”, expresó Richard, quien agradeció los años de cariño, apoyo y oraciones recibidos. También lamentó no haber podido cumplir el deseo de su hijo de regresar de vacaciones a Puerto Rico y pidió mantener a su familia en las plegarias. La noticia causó una profunda conmoción porque apenas un día antes se había difundido un video en el que Prichard continuaba realizando terapias con la ilusión de volver a caminar. Durante más de una década, sus padres encabezaron una batalla permanente para brindarle atención médica y acompañarlo en cada avance de su rehabilitación.

¿Qué le pasó a Prichard Colón? La vida de Prichard Colón cambió para siempre el 17 de octubre de 2015, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en la EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. El boricua llegó invicto a aquella pelea de peso superwelter, pero durante el combate recibió repetidos golpes en la nuca, conocidos como “golpes de conejo” y prohibidos por el reglamento. Colón reclamó las infracciones y manifestó sentirse mareado y con dolor en la parte posterior de la cabeza. Williams fue penalizado con un punto durante el séptimo asalto, pero el enfrentamiento continuó después de que el médico de ring permitiera al puertorriqueño seguir combatiendo. Después del noveno episodio, la esquina de Colón le retiró los guantes al creer equivocadamente que la pelea había terminado, situación que provocó su descalificación. El púgil salió desorientado, comenzó a vomitar y perdió el conocimiento en el vestidor.

Prichard fue trasladado de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron un hematoma subdural y fue sometido a una intervención quirúrgica para reducir la presión en el cerebro. Permaneció en coma durante 221 días y, aunque posteriormente despertó, quedó con severas limitaciones físicas y necesitó cuidados permanentes. ¿Quién fue Prichard Colón? Nacido en Florida, pero criado deportivamente en Puerto Rico, Prichard Colón se convirtió en una de las mayores promesas del boxeo boricua. Ganó cinco campeonatos nacionales en el terreno amateur y conquistó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010, dentro de la categoría de 64 kilogramos. Debutó como profesional en febrero de 2013 y desarrolló una carrera vertiginosa. En apenas dos años disputó 17 combates, con saldo de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, y una derrota por descalificación: la registrada en aquella trágica noche ante Williams. Su caso obligó al boxeo a revisar sus protocolos de seguridad. En 2016, el Consejo Mundial de Boxeo creó la “Regla Prichard Colón”, que estableció tolerancia cero contra los golpes en la nuca y permitió a los réferis descontar puntos o descalificar a los infractores. Cinco años después, el organismo le entregó simbólicamente un cinturón de campeón mundial.

La OMB destacó que su vida estuvo definida por el valor, la perseverancia y un espíritu de lucha que trascendió el cuadrilátero. Prichard Colón no pudo alcanzar el campeonato mundial que perseguía, pero terminó convertido en un símbolo de resiliencia, amor familiar y conciencia sobre los riesgos del boxeo.