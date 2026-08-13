Fallece Prichard Colón a los 33 años; el boxeo despide a su eterno guerrero

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Fallece Prichard Colón a los 33 años; el boxeo despide a su eterno guerrero
    Prichard Colón terminó convertido en un símbolo de resistencia y seguridad en el boxeo después de la lesión cerebral que truncó su prometedora carrera. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Box
Fallecimientos
Luto

Localizaciones


San Juan

Organizaciones


OMB

La familia del expugilista confirmó su muerte tras casi 11 años de terapias y cuidados por las graves secuelas neurológicas sufridas en 2015

El boxeo mundial está de luto. Prichard “Digget” Colón, expugilista puertorriqueño que durante casi 11 años enfrentó las graves secuelas neurológicas sufridas en su última pelea profesional, falleció este jueves, a los 33 años.

Richard Colón, padre y exentrenador del deportista, confirmó el deceso mediante un mensaje publicado en redes sociales.

La información también fue corroborada por Paco Valcárcel, ejecutivo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa específica de la muerte, pero pudiera estar relacionada a su estado de salud de los últimos años.

https://vanguardia.com.mx/deportes/carrera-5k-y-1k-infantil-del-colegio-de-contadores-de-saltillo-conoce-fecha-ruta-premios-e-inscripciones-PO22798456

“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal”, expresó Richard, quien agradeció los años de cariño, apoyo y oraciones recibidos.

También lamentó no haber podido cumplir el deseo de su hijo de regresar de vacaciones a Puerto Rico y pidió mantener a su familia en las plegarias.

La noticia causó una profunda conmoción porque apenas un día antes se había difundido un video en el que Prichard continuaba realizando terapias con la ilusión de volver a caminar.

Durante más de una década, sus padres encabezaron una batalla permanente para brindarle atención médica y acompañarlo en cada avance de su rehabilitación.

¿Qué le pasó a Prichard Colón?

La vida de Prichard Colón cambió para siempre el 17 de octubre de 2015, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en la EagleBank Arena de Fairfax, Virginia.

El boricua llegó invicto a aquella pelea de peso superwelter, pero durante el combate recibió repetidos golpes en la nuca, conocidos como “golpes de conejo” y prohibidos por el reglamento.

Colón reclamó las infracciones y manifestó sentirse mareado y con dolor en la parte posterior de la cabeza. Williams fue penalizado con un punto durante el séptimo asalto, pero el enfrentamiento continuó después de que el médico de ring permitiera al puertorriqueño seguir combatiendo.

Después del noveno episodio, la esquina de Colón le retiró los guantes al creer equivocadamente que la pelea había terminado, situación que provocó su descalificación.

El púgil salió desorientado, comenzó a vomitar y perdió el conocimiento en el vestidor.

Prichard fue trasladado de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron un hematoma subdural y fue sometido a una intervención quirúrgica para reducir la presión en el cerebro.

Permaneció en coma durante 221 días y, aunque posteriormente despertó, quedó con severas limitaciones físicas y necesitó cuidados permanentes.

¿Quién fue Prichard Colón?

Nacido en Florida, pero criado deportivamente en Puerto Rico, Prichard Colón se convirtió en una de las mayores promesas del boxeo boricua.

Ganó cinco campeonatos nacionales en el terreno amateur y conquistó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010, dentro de la categoría de 64 kilogramos.

Debutó como profesional en febrero de 2013 y desarrolló una carrera vertiginosa. En apenas dos años disputó 17 combates, con saldo de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, y una derrota por descalificación: la registrada en aquella trágica noche ante Williams.

Su caso obligó al boxeo a revisar sus protocolos de seguridad. En 2016, el Consejo Mundial de Boxeo creó la “Regla Prichard Colón”, que estableció tolerancia cero contra los golpes en la nuca y permitió a los réferis descontar puntos o descalificar a los infractores.

Cinco años después, el organismo le entregó simbólicamente un cinturón de campeón mundial.

La OMB destacó que su vida estuvo definida por el valor, la perseverancia y un espíritu de lucha que trascendió el cuadrilátero.

Prichard Colón no pudo alcanzar el campeonato mundial que perseguía, pero terminó convertido en un símbolo de resiliencia, amor familiar y conciencia sobre los riesgos del boxeo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Box
Fallecimientos
Luto

Localizaciones


San Juan

Organizaciones


OMB

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ideas neoliberales

Ideas neoliberales
NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo

NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo
Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los equipos especializados de la Defensa Nacional.

Asegura Sheinbaum que Colombia no aprobó la brigada mexicana de rescatistas de la Sedena
La aplicación de los recursos se realizó mediante programas públicos y acciones ciudadanas, informó Juan Carlos Villarreal.

Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El próximo 27 de agosto un eclipse parcial de Luna será visible en 32 estados de México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 28.

¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto
La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo cambios inesperados gracias a dos beneficios que modificaron la placa.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?
Cinco clubes de la Liga de Expansión acudieron nuevamente al TAS para impugnar la decisión de la FMF sobre el ascenso y descenso.

¡No se rinden!... Equipos de la Liga de Expansión acuden al TAS en busca del ascenso y descenso