José Molina deja de ser manager de Saraperos de Saltillo

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    José Molina deja de ser manager de Saraperos de Saltillo
    La nueva estructura deportiva de Saraperos tendrá que definir al próximo manager y su cuerpo técnico. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Los movimientos alcanzan las áreas de coaches y trainers; el club aún no anuncia quién ocupará el puesto de manager para la próxima campaña

Los Saraperos de Saltillo comenzaron a definir la siguiente etapa de su proyecto rumbo a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con una serie de cambios en el cuerpo técnico, entre los que destaca la salida de José “Cheo” Molina, quien dejó el puesto de manager después de la campaña 2026.

La organización informó este lunes 28 de septiembre que Molina causó baja junto con José Valentín, Darryl Brinkley, Vicente Palacios, Juan Carlos Uribe, Luis Carlos Martínez, Leobardo Arauz y Julián Martínez, quienes desempeñaban distintas funciones como coaches.

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También quedaron fuera Richard Pérez, Rubén Márquez, Jesús González y Francisco Moreno, integrantes del área de trainers.

El movimiento representa el primer ajuste anunciado por el club en su estructura deportiva después de una temporada en la que la Nave Verde no consiguió avanzar a los Playoffs. Saraperos terminó el calendario 2026 con marca de 38 victorias y 55 derrotas, en el octavo lugar de la Zona Norte, por lo que extendió a tres años su ausencia de la postemporada.

En su comunicado, el club agradeció a los integrantes que causaron baja por el trabajo y la dedicación durante el tiempo que formaron parte de la organización. Sin embargo, todavía no se dio a conocer quién asumirá el puesto de manager ni cómo quedará conformado el nuevo cuerpo técnico para 2027.

Estos movimientos se suman a la reestructura que Saraperos comenzó días atrás con la incorporación de José Meléndez como presidente ejecutivo y Kelvis Flete como director deportivo.

Meléndez llegó con antecedentes en proyectos campeones de Pericos de Puebla en 2016 y Acereros de Monclova en 2019, además de su paso por Piratas de Campeche. Flete cuenta con experiencia en la conformación de equipos profesionales y fue parte del proyecto de los Tecolotes de los Dos Laredos que disputó la Serie de Campeonato de la Zona Norte en 2023 y 2024.

Ahora, con la salida de Molina y el resto del cuerpo técnico, la nueva dirigencia tendrá que definir las piezas que estarán al frente del equipo en el terreno de juego.

El club ha establecido como objetivo recuperar protagonismo en la LMB y volver a colocar al Parque Francisco I. Madero entre las plazas competitivas del circuito. Para ello, la construcción del nuevo cuerpo técnico será uno de los siguientes pasos de cara al proyecto de 2027.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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