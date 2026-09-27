Isaac del Toro roza el podio en el Mundial de Ciclismo 2026; McNulty conquista el arcoíris

Isaac del Toro volvió a colocar a México entre la élite del ciclismo internacional. El bajacaliforniano terminó en el quinto lugar de la prueba de ruta varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo 2026, disputada este domingo en Montreal, en una jornada que coronó al estadounidense Brandon McNulty como nuevo dueño del maillot arcoíris. La carrera, de más de 273 kilómetros, comenzó en Brossard y desembocó en el exigente circuito de Mont Royal, donde los favoritos completaron 12 vueltas marcadas por las ascensiones de Voie Camillien-Houde y Chemin de Polytechnique. Del Toro llegó al tramo decisivo en el reducido grupo de aspirantes, confirmando que su victoria en el Grand Prix Cycliste de Montréal, apenas dos semanas antes, no había sido casualidad.

El mexicano se mantuvo activo cuando la prueba comenzó a romperse. Mathieu van der Poel, Primoz Roglic, Quinn Simmons, Ben Healy y Tom Pidcock endurecieron la carrera con ataques sucesivos, mientras Del Toro respondió y logró enlazar con el grupo delantero junto con Paul Seixas y otros candidatos. La maniobra que definió el Mundial llegó a unos 33 kilómetros de la meta. McNulty, compañero de Del Toro en UAE Team Emirates-XRG durante la temporada de clubes pero rival bajo la bandera de Estados Unidos, lanzó un ataque y abrió rápidamente una diferencia que los perseguidores no pudieron neutralizar.

El estadounidense llegó a tener cerca de un minuto de ventaja antes de resistir el último intento de caza. Del Toro también tuvo protagonismo en esa fase. Su ritmo ayudó a seleccionar todavía más el grupo perseguidor, pero la falta de cooperación y la vigilancia entre los favoritos favorecieron la escapada de McNulty. En los kilómetros finales, el mexicano ya no encontró el movimiento para pelear directamente por las medallas y cruzó la meta en quinta posición. McNulty conquistó así el título mundial de ruta y sucedió a Tadej Pogacar, ausente en Montreal por lesión. Michael Matthews, de Australia, obtuvo la plata y Mathieu van der Poel, de Países Bajos, completó el podio con el bronce. El estadounidense se convirtió además en el primer representante de su país en ganar la prueba élite masculina desde 1993.

El resultado deja a Isaac del Toro con una nueva mejora en los Campeonatos del Mundo. En Kigali 2025 había concluido séptimo en la prueba de ruta; ahora avanzó dos lugares y cerró Montreal 2026 dentro del Top 5. Una semana antes también había sido sexto en la contrarreloj individual, a 1:38.83 de Remco Evenepoel, campeón por cuarta ocasión consecutiva en esa especialidad. El quinto puesto completa otra actuación de alto nivel en una temporada en la que Del Toro se consolidó entre las principales figuras del pelotón. En 2026 ganó el UAE Tour y Tirreno-Adriático, subió al podio del Tour de Francia y llegó al Mundial después de imponerse en el Grand Prix de Montréal sobre prácticamente el mismo terreno que este domingo volvió a exigir al máximo a los mejores ciclistas. Aunque el maillot arcoíris terminó en manos de McNulty, Del Toro cerró su segundo Mundial élite con otro resultado importante para el ciclismo mexicano y confirmó, a sus 22 años, que puede disputar de frente las carreras de un día más relevantes del calendario internacional.