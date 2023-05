¿Qué ver este fin de semana? Se define la Final del Clausura 2023 de la Liga MX; busca el Manchester City ser campeón de la Premier League

MEXICANOS EN EUROPA

La actividad de este fin de semana para los mexicanos en el futbol del Viejo Continente, nos traerá emocionantes partidos, como:

Sábado: Wolves (Raúl Jiménez) vs Everton, a las 8:00 de la mañana.

Domingo: Emmen vs Feyenoord (Santi Giménez) a las 6:30 de la mañana.

-Ajax (Edson Álvarez y Jorge Sánchez) vs Utrecht a las 6:30 de la mañana.

-Napoli (Hirving Lozano, fuera por lesión) vs Inter a las 10 de la mañana.

-KRC Genk (Gerardo Arteaga) vs Union Saint-Gilloise a las 10:30 am.

-Sevilla (Jesús Corona) vs Real Betis (Andrés Guardado) a la 1 de la tarde.

Lunes: Salernitana (Guillermo Ochoa) vs Roma a las 10:30 am.