Primer ministro de Australia visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, el ‘héroe australiano’ del tiroteo de Sídney

SIDNEY- Anthony Albanese, quien es el primer ministro de Australia, realizó una visita a Ahmed al Ahmed, un ciudadano de origen sirio quien logró desarmar a uno de los autores del atentado en contra de la comunidad judía en Sídney el domingo, en el Hospital St. George en el que se encuentra para recuperarse de heridas de bala. Albanese se refirió a Ahmed como “un verdadero héroe australiano”.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Albanese precisó que fue un “gran honor” la reunión con Ahmed, quien le narró cómo fue que tomó la decisión de actuar al observar el tiroteo durante una celebración judía en la playa de Bondi, misma que es una de las más concurridas y turísticas del país, que dejó por lo menos 16 personas muertas.

TE PUEDE INTERESAR: Del festejo al horror: una noche de Janucá bajo fuego en Bondi Beach

“Es un verdadero héroe australiano. Es muy humilde y explicó el proceso de pensamiento que tuvo cuando vio cómo se desarrollaban las atrocidades”, explicó el primer ministro.

Albanese relató a la prensa que Ahmed se encontraba en la playa de Bondi con unos amigos y cuando estaba por comprar un café, inició el tiroteo; “decidió tomar acción y su valentía es una inspiración para todos los australianos”.

Así también, el mandatario australiano comentó que durante su visita al hospital también sostuvo un encuentro con los padres de Ahmed. “Son padres orgullosos”, acentuó.

En su intento por desarmar a uno de los atacantes, el hombre, de 42 años, fue herido tras recibir disparos en el brazo y la mano por lo se recupera en un hospital de Sídney

Ahmed se decidió esconderse detrás de unos vehículos con el propósito de logar sorprender a uno de los tiradores, una vez que encontró la oportunidad, forcejeó con él hasta conseguie quitarle con sus propias manos el rifle con el que estaba disparaba.

El tiroteo ocurrió a las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres, un padre y su hijo, comenzaron a disparar en contra de la multitud que estaba congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi.

Allí se estaba celebrando un acto por el inicio de la festividad judía conocida como Janucá al que asistían alrededor de un millar de personas.

Después de los primeros disparos, la Policía acudió velozmente al lugar que derivó en un intercambio de fuego en el que dos agentes resultaron heridos.

El padre, de 50 años de edad, perdió la vida tras ser abatido por la Policía, en tanto que su hijo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia policial con tras resultar con heridas críticas, aunque estables.

Catorce personas fallecieron en el lugar donde ocurrió el tiroteo y otras dos murieron en el hospital, las víctimas tenían entre los 10 y los 87 años. Entre estas hay una niña de 10 años, así como un rabino que nació en Reino Unido, además de un oficial de policía retirado, también un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.