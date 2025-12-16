Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete

WASHINGTON.-La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “se rinda”.

Lo anterior contradice la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen en Venezuela.

“(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará”, dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair.

Desde el mes de septiembre, la administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red del narcotráfico bautizada como Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente, y ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder venezolano.

Por otro lado en recientes días Donald Trump informó que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

Cabe recordar que Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica, sin embarg, de ésta no han trascendido detalles.