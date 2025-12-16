Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera

México
/ 16 diciembre 2025
    Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera
    De acuerdo con EU, el objetivo continúa siendo frenar el tráfico principalmente de fentanilo hacia ese país. FOTO: CUARTOSCURO

Pactaron ambos gobiernos conectar plataformas de inteligencia para reaccionar a las agresiones con esos dispositivos

Los gobiernos de EE.UU. y México acordaron estrechar la colaboración en seguridad para responder a los ataques de drones de cárteles de la droga en la frontera y a mejorar el trabajo conjunto en las extradiciones y las investigaciones sobre robo de combustible, informó este martes el Departamento de Estado.

Representantes de ambos países se reunieron el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, en la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG en inglés), para reforzar la cooperación y garantizar “la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a ambos lados de la frontera”, indicó Estado en un comunicado.

”Ambas naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas de análisis para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera”, revela el texto.

Estados Unidos y México también acordaron “profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones sobre robo de combustible”.

Según Washington, la prioridad de este esfuerzo conjunto es “poner fin al tráfico ilícito de fentanilo” por lo que el grupo bilateral “está tomando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta” del estupefaciente y sus precursores químicos.

”Las delegaciones se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y otros grupos delictivos, interrumpir los flujos de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes”, agregó el Departamento de Estado en su comunicado.

La próxima reunión del SIG está prevista para enero de 2026.

Este lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, como un “arma de destrucción masiva”.

Esta acción significa una continuación de su amplia campaña antinarcóticos, dentro de la que EE.UU. ha bombardeado a unas 25 supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte a al menos 95 tripulantes, y ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que su Gobierno “va a analizar las implicaciones” de la nueva orden ejecutiva de Trump sobre el fentanilo, porque esta droga se utiliza también de manera legal como anestésico.

México y EE.UU. tienen en marcha varios esfuerzos conjuntos contra el fentanilo y otras drogas sintéticas.

En el año fiscal 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense incautó unas 12 mil libras de fentanilo, la cifra más baja desde 2021, y más de 70 mil libras de cocaína.

Temas


Narcotráfico

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

