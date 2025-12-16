Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

México
/ 16 diciembre 2025
    Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán
    Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán FOTO: Cuartoscuro

El incidente ocurrió el 6 de diciembre; la explosión cobró la vida de 6 personas y causó lesiones a otras 4

El 16 de diciembre se informó que el vehículo bomba, que explotó en las inmediaciones de la estación de policía en Coahuayana, fue activado por un dispositivo a distancia.

El atentado ocurrió el 6 de diciembre, frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, resultando en la muerte de 6 personas y 4 heridos.

El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, adelantó para la prensa que ya se cuentan con los rostros de los presuntos responsables de accionar el dispositivo a distancia.

TE PUEDE INTERESAR: Coche bomba y NSS 2025

Hemos ya ubicado los rostros de quiénes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo. Ya los estamos trabajando con personal de Colima y sobre todo con las instancias federales de SSCP, para que nos puedan ellos ayudar. Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad, de ahí de Coahuayana’ declaró el fiscal.

Durante el informe, el fiscal explicó que Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) determinará si el incidente puede catalogarse como acto de terrorismo, sin embargo, se especificó que esta directriz solo es utilizado si el atentado estaba dirigido contra los ciudadanos, y no contra las autoridades.

Será la FEMDO la que determine (si se trata de terrorismo), nosotros en base a la determinación que tomaron por parte de FGR y FEMDO, es que solo vamos a limitarnos a la investigación de los homicidios

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las horas previas al estallido del coche bomba en Coahuayana

Es probable el proceso (de investigar el caso como terrorismo), pero recuerden ustedes que un acto terrorista va dirigido a la sociedad civil como tal, no ha una autoridad como es en este caso. Cuando va dirigido a la sociedad civil, como lo han sido en los trenes, en los cines, en Europa, el caso de las torres gemelas y cosas por el estilo que es a la sociedad civil, el proceso y la definición de actos terroristas aplica en ese sentido, en este caso es dirigido a una policía comunal, al edificio como tal’ agregó el fiscal.

Temas


Crimen Organizado
Terrorismo
Investigaciones

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


FGE

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
true

AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, ha delatado que existe el temor de que el escenario en Chile se pueda repetir en México y Morena pierda electoralmente ante la falta de resultados.

Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile
Desde agosto de 2025, el acta de nacimiento certificada en línea en México solo podrá obtenerse mediante Llave MX.

Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX
Conoce cómo registrar tu línea telefónica en el PANAUT y vincular tu número a la CURP para evitar la suspensión del servicio en México a partir de 2026.

¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP
Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG.

Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores