Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

El 16 de diciembre se informó que el vehículo bomba, que explotó en las inmediaciones de la estación de policía en Coahuayana, fue activado por un dispositivo a distancia.

El atentado ocurrió el 6 de diciembre, frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, resultando en la muerte de 6 personas y 4 heridos.

El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, adelantó para la prensa que ya se cuentan con los rostros de los presuntos responsables de accionar el dispositivo a distancia.

‘Hemos ya ubicado los rostros de quiénes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo. Ya los estamos trabajando con personal de Colima y sobre todo con las instancias federales de SSCP, para que nos puedan ellos ayudar. Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad, de ahí de Coahuayana’ declaró el fiscal.

Durante el informe, el fiscal explicó que Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) determinará si el incidente puede catalogarse como acto de terrorismo, sin embargo, se especificó que esta directriz solo es utilizado si el atentado estaba dirigido contra los ciudadanos, y no contra las autoridades.

‘Será la FEMDO la que determine (si se trata de terrorismo), nosotros en base a la determinación que tomaron por parte de FGR y FEMDO, es que solo vamos a limitarnos a la investigación de los homicidios’

‘Es probable el proceso (de investigar el caso como terrorismo), pero recuerden ustedes que un acto terrorista va dirigido a la sociedad civil como tal, no ha una autoridad como es en este caso. Cuando va dirigido a la sociedad civil, como lo han sido en los trenes, en los cines, en Europa, el caso de las torres gemelas y cosas por el estilo que es a la sociedad civil, el proceso y la definición de actos terroristas aplica en ese sentido, en este caso es dirigido a una policía comunal, al edificio como tal’ agregó el fiscal.