Ford cambia estrategia por baja demanda de eléctricos, señal alerta a Industria Automotriz

Ford Motor ya no se centrará en la producción de vehículos eléctricos (VE) lo que significó un cargo de 19 mil 500 millones de dólares y que afectará sus resultados financieros del último trimestre de 2025, derivado de una baja demanda por VE y cambios políticos por la administración Trump, declaró la empresa en un comunicado oficial.

Esto llevó a la decisión de dejar de fabricar la camioneta eléctrica F-150 Lightning, modelo clave para su transición a los VE, así como la cancelación de la planeada producción de una furgoneta eléctrica para el mercado europeo.

La baja demanda de la F-150 Lightning, después de tener 200 mil pedidos desde 2022, no pudo consolidarse por las bajas ventas actuales (hasta noviembre de este año solamente se reportaron la venta de 25 mil 583), por lo que se canceló la planeación y producción del modelo sucesor, la camioneta T3, eliminando de manera efectiva la segunda generación de modelos VE de Ford.

TRUMP CAMBIA POLÍTICAS PARA COCHES DE COMBUSTIÓN

Después de 15 años de vigencia, la eliminación del apoyo federal (un crédito fiscal al consumidor de 7 mil 500 dólares) a los VE para estimular la demanda fue uno de los detonantes para la disminución del consumo de VE en Estados Unidos (EU).

A comienzos de este diciembre, la administración de Donald Trump flexibilizó las normas sobre emisiones de carbono de los tubos de escape de los coches de combustión, lo que podría incentivar la fabricación de automóviles de gasolina.

Esto va de la mano con la “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América”, donde Trump rechazó las “desastrosas ideologías del ‘cambio climático’”, así como la reindustrialización de EU.

GM Y STELLANTIS TAMBIÉN CAMBIARÍAN ESTRATEGIA DE VE

General Motors (GM) y Stellantis también ajustaron sus estrategias de producción de VE señaló Reuters. GM registró un cargo de 1.6 mil millones de dólares, con la posibilidad de más cargos en el futuro por las ventas de sus VE. Stellantis también ha reculado en la producción de VE al eliminar de sus planes la RAM 1500 eléctrica en septiembre de 2025.

Se esperaría el cambio de giro por VE hacia automóviles híbridos, destacó este medio de comunicación, siguiendo el ejemplo de Toyota Motor, líder en este mercado. Por lo que los fabricantes de VE como Tesla y Rivian se convertirían en los fabricantes de VE que pudiesen aprovechar la poca demanda de estos bienes.

COAHUILA 2023: SE PRODUCEN 7 DE CADA 10 VE; TESLA GIGAFACTORY EN NL

El 5 de marzo de 2025 VANGUARDIA señaló que Coahuila ocupa el primer lugar nacional en la producción de VE al concentrar el 71 por ciento de este mercado, de acuerdo al estudio Mapeo de Electromovilidad en México OMRON 2024.

De acuerdo con la “línea del tiempo” de la electrificación de la industria automotriz que señaló el Mapeo de Electromovilidad en México OMRON 2023, se han generado cadenas de producción en varios estados del país.

Entre octubre y diciembre de aquel año GM y Stellantis iniciaban la producción de los VE Chevrolet Equinox, la ProMaster y la RAM 1500, en Ramos Arizpe y en Saltillo. En junio de 2023 GM agregó a su producción el modelo de Chevrolet Blazer, también VE.

Además, la expectativa de que a inicios de 2025 Tesla inauguraría la GigaFactory México en Nuevo León para la producción de sus VE, sugirió la tendencia ascendente de la demanda por automóviles eléctricos en México.