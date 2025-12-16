‘Estamos cerrando filiales que no tienen sentido’: Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en un proceso de cierre de algunas filiales que, a su juicio, “no tienen sentido”, como parte de una estrategia para reducir estructuras innecesarias dentro de la empresa productiva del Estado.

Durante su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el envío de combustible a Cuba, tema en el que aprovechó para aclarar que la existencia de filiales como Gasolinas Bienestar, creadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no está fuera de la ley ni responde a esquemas irregulares.

“Pemex tiene filiales tanto en la ley anterior como en las leyes actuales. De hecho, se abrieron más de 30 filiales durante el periodo del presidente Peña. Ahora lo que se está haciendo es cerrar algunas que no tienen sentido, aunque hay otras que no se pueden eliminar porque ayudan a Pemex”, explicó.

Sheinbaum subrayó que la creación de estas empresas subsidiarias no es un hecho extraordinario ni ilegal, y rechazó que se trate de estructuras opacas. “No es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador que esté fuera de la ley”, afirmó.

La presidenta destacó que algunas filiales, como Gasolineras del Bienestar, cumplen una función social relevante al garantizar el suministro de gasolina y diésel en comunidades rurales e indígenas, además de generar ingresos directos para dichas localidades.

“Esta filial ayuda a las comunidades, les da acceso al combustible y también un ingreso”, señaló, al recordar que este esquema fue impulsado durante la administración anterior para atender regiones históricamente marginadas.

Respecto al envío de combustible a Cuba, Sheinbaum indicó que no existe inconveniente en transparentar la información, ya que todas las filiales de Pemex están obligadas a rendir cuentas conforme a la Ley de Transparencia, y reconoció que México también ha brindado ayuda humanitaria a la isla.

Finalmente, la mandataria solicitó a Pemex y a la Secretaría de Energía que expliquen públicamente el funcionamiento de las filiales, para evitar interpretaciones erróneas. “No es que se haya creado una empresa particular con ese objetivo. No hay nada oscuro en la conformación de las filiales de Pemex”, concluyó. Con información de El Universal