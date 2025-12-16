‘Estamos cerrando filiales que no tienen sentido’: Sheinbaum

/ 16 diciembre 2025
    ‘Estamos cerrando filiales que no tienen sentido’: Sheinbaum
    Sheinbaum indicó que no existe inconveniente en transparentar la información. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Huachicol

CDMX

Claudia Sheinbaum

PEMEX

La presidenta de México defendió la legalidad de las filiales de Petróleos Mexicanos y aseguró que la empresa productiva del Estado realiza un proceso de depuración

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en un proceso de cierre de algunas filiales que, a su juicio, “no tienen sentido”, como parte de una estrategia para reducir estructuras innecesarias dentro de la empresa productiva del Estado.

Durante su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el envío de combustible a Cuba, tema en el que aprovechó para aclarar que la existencia de filiales como Gasolinas Bienestar, creadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no está fuera de la ley ni responde a esquemas irregulares.

Remueven de Aduanas a jefe antihuachicol

Pemex tiene filiales tanto en la ley anterior como en las leyes actuales. De hecho, se abrieron más de 30 filiales durante el periodo del presidente Peña. Ahora lo que se está haciendo es cerrar algunas que no tienen sentido, aunque hay otras que no se pueden eliminar porque ayudan a Pemex”, explicó.

Sheinbaum subrayó que la creación de estas empresas subsidiarias no es un hecho extraordinario ni ilegal, y rechazó que se trate de estructuras opacas. “No es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador que esté fuera de la ley”, afirmó.

Tren Maya: miles de millones invertidos y números rojos al cumplir dos años

La presidenta destacó que algunas filiales, como Gasolineras del Bienestar, cumplen una función social relevante al garantizar el suministro de gasolina y diésel en comunidades rurales e indígenas, además de generar ingresos directos para dichas localidades.

“Esta filial ayuda a las comunidades, les da acceso al combustible y también un ingreso”, señaló, al recordar que este esquema fue impulsado durante la administración anterior para atender regiones históricamente marginadas.

Cae sujeto por el homicidio del estilista de Micky's Hair en CDMX

Respecto al envío de combustible a Cuba, Sheinbaum indicó que no existe inconveniente en transparentar la información, ya que todas las filiales de Pemex están obligadas a rendir cuentas conforme a la Ley de Transparencia, y reconoció que México también ha brindado ayuda humanitaria a la isla.

Finalmente, la mandataria solicitó a Pemex y a la Secretaría de Energía que expliquen públicamente el funcionamiento de las filiales, para evitar interpretaciones erróneas. “No es que se haya creado una empresa particular con ese objetivo. No hay nada oscuro en la conformación de las filiales de Pemex”, concluyó. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

