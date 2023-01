Rayados, deja en paz a Luis Chávez

Luis Chávez tiene que salir del Pachuca sólo si es al extranjero. Por ningún motivo debe ser negociado en el futbol mexicano. El futuro del nacido en Cihuatlán, Jalisco, está en Europa. Chávez, con todo y sus 26 años (casi 27, pues los cumple este 15 de enero) tiene todo para brillar en el viejo continente.

Si los Tuzos de verdad quieren cumplirle el sueño al futbolista, entonces requieren mantener el precio en el que está tasado —8 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt— o bajar la cifra para no perder el interés de los equipos que pretendan contratarlo.

Según el presidente del Pachuca, Armando Martínez, en entrevista para la cadena Fox Sports, hasta ahora “no ha habido nada por Luis Chávez, es un jugadorazo. Todavía falta suficiente para que se cierre el mercado y veremos qué es lo que pasa”.

Luis Chávez es una joya que merece la oportunidad de salir a competir al más alto nivel, le conviene a él y a la Selección Mexicana. Sin duda sería un excelente representante de nuestro futbol como Edson Álvarez, Santiago Jiménez, Andrés Guardado y Raúl Jiménez, por mencionar algunos.

No le trunquen el deseo a Luis Chávez de ir al viejo continente sólo porque Rayados ofrezca un dineral para llevarlo a Monterrey. Ya sabemos que los equipos del norte pagan lo que sea, pero en esta ocasión deben resistirse al cañonazo económico.

No tengo nada en contra del equipo regio, me queda claro que desde hace unos años invierte demasiado para ganar títulos y prestigio. Pero en esta ocasión dejen en paz a Luis, no lo tienten con su imponente poder económico, permitan que salga de este futbol para que conozcan su calidad.

Después de la infame Copa del Mundo de Qatar 2022 que tuvo México, Luis Chávez fue el único que incrementó su valor. Estoy seguro de que sí hay ofertas por el futbolista, más allá de la que hacen los Rayados. La directiva no lo quiere reconocer para no entorpecer negociaciones, pero es sabido que lo quiso fichar el Borussia Dortmund, de Alemania, y los neerlandeses del Ajax también le siguen los pasos.

La zurda privilegiada del nacido en Cihuatlán ya la quisieran muchos equipos. Pachuca o el representante ya deben encontrarle equipo en Europa y en las grandes Ligas como España, Alemania, Italia o Francia. ¡Venga, Luis! Presiona para emigrar y ver cómo derrochas talento en la cancha.