Regina Tarín debutará en UFC México ante Ernesta Kareckaite en la Arena Ciudad de México

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 25 febrero 2026
    Regina Tarín debutará en UFC México ante Ernesta Kareckaite en la Arena Ciudad de México
    Regina “Kill Bill” Tarín tendrá su primera pelea en la UFC en un peso pactado de 130 libras. FOTO: INSTAGRAM
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Artes Marciales Mixtas
Mma

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


UFC

La peleadora invicta de 21 años aceptó el combate para el 28 de febrero en corto aviso tras la baja de Sofía Montenegro y enfrentará a Ernesta Kareckaite en peso pactado

La peleadora mexicana Regina Tarín debutará en la Ultimate Fighting Championship (UFC) este sábado 28 de febrero de 2026 durante el evento UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh, que se celebrará en la Arena Ciudad de México.

La joven atleta de 21 años, conocida por su apodo “Kill Bill”, entró al octágono en corto aviso para enfrentar a la lituana Ernesta Kareckaite en la cartelera preliminar después de que Sofía Montenegro se retirara del combate original por motivos que no han sido divulgados.

Tarín llega a la UFC con un récord invicto de 7 victorias como profesional, con la mayoría de sus triunfos obtenidos por finalización dentro del primer round, lo que la posiciona como una de las prospectos femeninas más prometedoras del MMA mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos podría quedarse ‘chiflando en la loma’; el Sevilla rechaza contratar a su hijo pródigo, ¿se retirará?

Por su parte, Ernesta Kareckaite, de 27 años, cuenta con un récord de 6-1-1 y ha competido anteriormente dentro de la promoción, destacando su victoria por decisión dividida en el UFC Fight Night 249 en enero de 2025.

El combate entre Tarín y Kareckaite se pactó a un peso acordado de 130 libras, permitiendo a la mexicana hacer su primera aparición en el octágono más prestigioso de las artes marciales mixtas.

Este enfrentamiento se suma al regreso de la UFC a suelo mexicano, marcando la octava visita de la promoción a Ciudad de México en su historia reciente.

La oportunidad de pelear frente a su afición hace de este debut un momento especial para Tarín, quien buscará iniciar su trayectoria dentro de la UFC con una victoria contundente en casa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Artes Marciales Mixtas
Mma

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


UFC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Narcos y ‘pluris’: Mafias en México

Narcos y ‘pluris’: Mafias en México
true

Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco.

FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán.

Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telemundo, al negarle un amparo por haber utilizado sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán.

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’
La presidenta aseguró que existen condiciones de seguridad para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para marzo, pese al contexto de violencia reciente en el país.

‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca