Sergio Ramos podría quedarse ‘chiflando en la loma’; el Sevilla rechaza contratar a su hijo pródigo, ¿se retirará?
El ex defensa de los Rayados sigue sin contratarse a pesar de las ofertas que tiene, las cuales no le llegan al precio; para acabarla, el equipo andaluz no lo ve de regreso, por conflicto de intereses
Sergio Ramos atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera profesional. Tras su salida de Rayados de Monterrey luego de la eliminación en las semifinales del Apertura 2025 ante Toluca, el histórico defensor español quedó como agente libre y con múltiples interrogantes sobre su futuro. Su paso por la Liga MX no pasó desapercibido, tanto por su liderazgo como por el impacto mediático que generó desde su llegada.
El ex capitán del Real Madrid disputó su último partido el 6 de diciembre de 2025. Aunque la directiva regiomontana intentó renovar su contrato, el zaguero decidió no continuar. Físicamente se mantiene en plenitud y entrena por su cuenta, pero a sus casi 40 años la prioridad es encontrar un proyecto que equilibre lo deportivo con lo familiar. Su salida, sin embargo, no estuvo exenta de tensión.
Uno de los episodios más polémicos fue su enfrentamiento verbal con José Antonio Noriega, presidente deportivo del club, conocido en el medio como “Tato” Noriega. Ramos lanzó declaraciones fuertes tras su salida, al señalar que la directiva “vendió humo” en torno al proyecto deportivo. El español dejó entrever que hubo promesas incumplidas en materia de refuerzos y ambición institucional, algo que, según su entorno, pesó en su decisión de no renovar.
El conflicto con Noriega no solo evidenció diferencias deportivas, sino también una ruptura en la comunicación interna. Personas cercanas al club apuntan que Ramos esperaba mayor respaldo en decisiones clave dentro del vestidor y una estructura competitiva más sólida para pelear por el título. Desde la directiva, en cambio, se defendió la planeación realizada y se evitó entrar en una confrontación directa, aunque el distanciamiento fue evidente.
En el plano deportivo, Ramos tenía la intención de regresar al Sevilla FC para cerrar su carrera donde comenzó en 2004. Sin embargo, la institución andaluza rechazó esa posibilidad debido a un presunto conflicto de intereses, ya que el futbolista es accionista de un fondo empresarial interesado en adquirir parte del club. Este escenario frustró el retorno romántico que muchos aficionados soñaban.
El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 también ha dejado claro que, en España, únicamente vestiría nuevamente las camisetas del Sevilla o del Real Madrid, lo que limita considerablemente sus opciones en LaLiga. Mientras tanto, reportes desde Europa señalan que existen ofertas formales desde Arabia Saudita y Qatar, propuestas económicamente muy atractivas pero que implicarían una distancia significativa con su familia.
En paralelo, su nombre sigue generando conversación en la Liga MX. Su paso por Monterrey dejó números aceptables en defensa, liderazgo en el vestidor y un impacto comercial notable. Sin embargo, también abrió debate sobre la relación entre figuras internacionales y estructuras directivas locales, especialmente tras el cruce con Noriega.
A sus casi 40 años, Ramos se encuentra ante la decisión más importante de su carrera. Tras haber vestido las camisetas del Sevilla, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Rayados, el defensor español podría estar viviendo sus últimos capítulos como profesional. Su legado, marcado por títulos, carácter competitivo y liderazgo, está fuera de discusión; lo que resta es definir dónde —o si— escribirá la última página.
¿CUÁNTO VALE HOY SERGIO RAMOS?
En el plano económico, su valor de mercado ha sufrido un descenso natural por la edad. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, la carta de Sergio Ramos está valorada actualmente en alrededor de 1 millón de euros, cifra muy lejana a los más de 50 millones de euros que alcanzó en su mejor etapa con el Real Madrid.
Otros portales especializados en análisis financiero deportivo sitúan su valor en un rango similar, entre 800 mil y 1.5 millones de euros, tomando en cuenta su edad, condición física y el hecho de encontrarse como agente libre. No obstante, más allá de la cifra en el mercado, el peso específico de su nombre, experiencia y liderazgo sigue siendo un activo atractivo para clubes que buscan impacto inmediato tanto deportivo como mediático.