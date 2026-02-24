Sergio Ramos podría quedarse ‘chiflando en la loma’; el Sevilla rechaza contratar a su hijo pródigo, ¿se retirará?

Sergio Ramos atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera profesional. Tras su salida de Rayados de Monterrey luego de la eliminación en las semifinales del Apertura 2025 ante Toluca, el histórico defensor español quedó como agente libre y con múltiples interrogantes sobre su futuro. Su paso por la Liga MX no pasó desapercibido, tanto por su liderazgo como por el impacto mediático que generó desde su llegada.

El ex capitán del Real Madrid disputó su último partido el 6 de diciembre de 2025. Aunque la directiva regiomontana intentó renovar su contrato, el zaguero decidió no continuar. Físicamente se mantiene en plenitud y entrena por su cuenta, pero a sus casi 40 años la prioridad es encontrar un proyecto que equilibre lo deportivo con lo familiar. Su salida, sin embargo, no estuvo exenta de tensión.

Uno de los episodios más polémicos fue su enfrentamiento verbal con José Antonio Noriega, presidente deportivo del club, conocido en el medio como “Tato” Noriega. Ramos lanzó declaraciones fuertes tras su salida, al señalar que la directiva “vendió humo” en torno al proyecto deportivo. El español dejó entrever que hubo promesas incumplidas en materia de refuerzos y ambición institucional, algo que, según su entorno, pesó en su decisión de no renovar.

El conflicto con Noriega no solo evidenció diferencias deportivas, sino también una ruptura en la comunicación interna. Personas cercanas al club apuntan que Ramos esperaba mayor respaldo en decisiones clave dentro del vestidor y una estructura competitiva más sólida para pelear por el título. Desde la directiva, en cambio, se defendió la planeación realizada y se evitó entrar en una confrontación directa, aunque el distanciamiento fue evidente.