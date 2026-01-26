Regina Tarín pasa la prueba con la WWE y ahora debe decidir entre el wrestling o las MMA

/ 26 enero 2026
    Regina Tarín pasa la prueba con la WWE y ahora debe decidir entre el wrestling o las MMA
    Regina Tarín aprobó las evaluaciones de la WWE tras destacar en el Performance Center, aunque mantiene abierta la posibilidad de seguir compitiendo en MMA y construir su carrera en el octágono. FOTOS: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Lucha Libre
Mma

Orlando

John Cena

UFC
WWE

La peleadora mexicana superó con éxito los try-outs del Performance Center de la WWE, pero enfrenta una decisión clave

Regina Tarín Malpica Rivera, la peleadora mexicana de artes marciales mixtas (MMA) conocida como “Kill Bill”, acaba de dar un paso significativo hacia el mundo del entretenimiento deportivo: superó con éxito las pruebas (try-outs) del Performance Center de la World Wrestling Entertainment (WWE) y fue aceptada por la empresa más importante del wrestling a nivel global.

Sin embargo, esta oportunidad la pone ante una decisión clave en su carrera profesional, ya que también mantiene aspiraciones firmes de desarrollarse en las MMA y alcanzar la Ultimate Fighting Championship (UFC).

La atleta de 21 años y con récord profesional invicto de 7-0 en MMA, logro que ha consolidado compitiendo en promociones como Budo Sento Championship y Combate Global, fue seleccionada para participar en los try-outs de WWE, donde demostró sus habilidades físicas y su potencial para la lucha libre profesional y recibió luz verde para continuar en el proceso con la empresa estadounidense.

Boletos del Super Bowl LX alcanzan los 19 mil dólares y asistir desde México supera los 100 mil pesos

Durante su estancia en el WWE Performance Center en Orlando, Tarín trabajó con entrenadores y figuras de la compañía, incluyendo sesiones con John Cena, quien fungió como uno de los instructores en clases de promo y desarrollo, un elemento clave para los talentos recién reclutados— lo que destacó la seriedad con la que WWE evaluó su potencial.

A través de sus redes sociales, Regina confirmó públicamente que fue aceptada tras las evaluaciones, pero aún no ha firmado contrato: “me han aceptado en las pruebas de WWE, pero debo tomar decisiones importantes antes de aceptar”, escribió, dejando claro que está en un punto de reflexión sobre su futuro profesional.

Aunque la invitación de WWE representa una puerta histórica —podría convertirse en una de las pocas mexicanas en firmar con la empresa, siguiendo los pasos de Yulisa León, Tarín ha reiterado que su principal objetivo sigue siendo llegar a la UFC, la liga más importante de las artes marciales mixtas en el mundo.

En declaraciones recientes, afirmó que no planea dejar el MMA, ya que considera esta disciplina como su prioridad y su verdadera carrera, aunque no descartó aprovechar la oportunidad con WWE si finalmente recibe una oferta formal de contrato.

Esta dualidad de posibilidades la tiene en un momento de introspección, pues elegir entre seguir en el octágono o transitar hacia el ring de lucha libre profesional implica ponderar objetivos personales, proyección mediática y desarrollo atlético en dos caminos muy distintos.

Originaria de la Ciudad de México, Regina Tarín ha construido una trayectoria imponente en MMA desde su debut profesional en diciembre de 2023.

Su récord invicto y su estilo dominante le han valido reconocimiento tanto en México como internacionalmente, colocando su nombre en el radar de grandes empresas del deporte de combate.

Por otra parte, WWE continúa diversificando su roster de talentos globales, y el interés por atletas con experiencia en deportes de contacto ha aumentado en los últimos años, como ha ocurrido con figuras que han transitado del MMA al wrestling profesional en el pasado.

Ahora, Regina Tarín se encuentra en un punto decisivo de su carrera: una oportunidad sin precedentes en el wrestling de espectáculo frente a la posibilidad de seguir escalando en el mundo competitivo de las artes marciales mixtas.

La decisión que tome en las próximas semanas podría definir el rumbo de una de las prospectos más prometedoras del deporte mexicano.

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

