Regina Tarín pasa la prueba con la WWE y ahora debe decidir entre el wrestling o las MMA

Regina Tarín Malpica Rivera, la peleadora mexicana de artes marciales mixtas (MMA) conocida como “Kill Bill”, acaba de dar un paso significativo hacia el mundo del entretenimiento deportivo: superó con éxito las pruebas (try-outs) del Performance Center de la World Wrestling Entertainment (WWE) y fue aceptada por la empresa más importante del wrestling a nivel global.

Sin embargo, esta oportunidad la pone ante una decisión clave en su carrera profesional, ya que también mantiene aspiraciones firmes de desarrollarse en las MMA y alcanzar la Ultimate Fighting Championship (UFC).

La atleta de 21 años y con récord profesional invicto de 7-0 en MMA, logro que ha consolidado compitiendo en promociones como Budo Sento Championship y Combate Global, fue seleccionada para participar en los try-outs de WWE, donde demostró sus habilidades físicas y su potencial para la lucha libre profesional y recibió luz verde para continuar en el proceso con la empresa estadounidense.

Durante su estancia en el WWE Performance Center en Orlando, Tarín trabajó con entrenadores y figuras de la compañía, incluyendo sesiones con John Cena, quien fungió como uno de los instructores en clases de promo y desarrollo, un elemento clave para los talentos recién reclutados— lo que destacó la seriedad con la que WWE evaluó su potencial.

A través de sus redes sociales, Regina confirmó públicamente que fue aceptada tras las evaluaciones, pero aún no ha firmado contrato: “me han aceptado en las pruebas de WWE, pero debo tomar decisiones importantes antes de aceptar”, escribió, dejando claro que está en un punto de reflexión sobre su futuro profesional.