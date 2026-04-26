Remontada de Diamondbacks ante Padres en el Estadio Alfredo Harp Helú: Arizona deslumbra la MLB Mexico City Series

La México City Series 2026 de la MLB cerró este domingo con un duelo de alto voltaje en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los Diamondbacks de Arizona vinieron de atrás para vencer 12-7 a los Padres de San Diego y firmar una de las remontadas más llamativas del fin de semana en la Ciudad de México.

El equipo de Arizona llegó a estar abajo 7-2, pero respondió con una ofensiva demoledora en la parte final del encuentro.

La reacción comenzó a tomar forma en la séptima entrada, cuando Tim Tawa conectó un grand slam que encendió a los Diamondbacks y cambió por completo el ritmo del juego ante un bullpen de San Diego que no pudo sostener la ventaja.

La ofensiva de Arizona terminó con 15 imparables y encontró en Ildemaro Vargas a una de sus grandes figuras. El venezolano se fue de 5-3, con tres carreras anotadas, jonrón, triple, doble y cuatro carreras producidas, además de extender su buen momento ofensivo en la temporada.

Lourdes Gurriel Jr. también fue clave con un doble productor de dos carreras, mientras que Jorge Barrosa, Ketel Marte y el resto del lineup aprovecharon los espacios que dejó el pitcheo de relevo de los Padres.

San Diego había tomado el control del juego gracias a la ofensiva de Manny Machado, quien conectó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras.

Luis Campusano también se voló la barda, mientras que Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill aportaron al ataque de los Padres, que llegaron a la mitad del juego con ventaja y parecían encaminados a quedarse con la serie completa.

Sin embargo, el cierre del partido fue completamente de los Diamondbacks. Arizona fabricó seis carreras en la séptima entrada y cuatro más en la octava, con lo que transformó un marcador adverso en una victoria contundente frente a una afición mexicana que volvió a responder en una de las sedes más importantes del beisbol en el país.

El triunfo también permitió que los Diamondbacks dividieran la serie de dos juegos ante los Padres. En el primer encuentro, disputado el sábado 25 de abril, San Diego había ganado 6-4 tras remontar una desventaja temprana de cuatro carreras, por lo que la jornada dominical representó una respuesta inmediata de Arizona dentro del MLB World Tour.

La México City Series volvió a colocar a la capital mexicana en el mapa internacional de Grandes Ligas.

El Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, recibió nuevamente juegos de temporada regular de la MLB, en una plaza que se ha consolidado como punto estratégico para el crecimiento del beisbol en México y América Latina.

Además del espectáculo ofensivo, el contexto del parque volvió a ser protagonista. La altura de la Ciudad de México, superior a los 2,200 metros sobre el nivel del mar, suele favorecer los batazos largos, algo que quedó reflejado en una serie con cuadrangulares, rallies amplios y marcadores de alto impacto para los aficionados.

Con este resultado, los Diamondbacks de Arizona cerraron su participación en México con récord de 15-12, mientras que los Padres de San Diego quedaron con marca de 18-9 tras sufrir una derrota dolorosa por la forma en que se escapó la ventaja.

Más allá del resultado, la MLB volvió a comprobar que la Ciudad de México es una sede capaz de entregar ambiente, espectáculo y respuesta masiva en partidos oficiales de temporada regular.