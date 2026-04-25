Resultado Padres vs Diamondbacks: San Diego remonta en la Mexico City Series 2026

La MLB volvió a vivir una tarde de fiesta en la Ciudad de México. En el primer juego de la México City Series 2026, Padres de San Diego remontaron una desventaja de cuatro carreras y vencieron 6-4 a Diamondbacks de Arizona en el Estadio Alfredo Harp Helú, sede que volvió a recibir un juego oficial de Grandes Ligas como parte de la expansión internacional del beisbol.

El duelo comenzó cuesta arriba para la novena de San Diego. Diamondbacks de Arizona atacaron en la segunda entrada con un doblete de Fernández, productor de dos carreras, y después ampliaron la ventaja con un cuadrangular del mexicano-estadounidense Alek Thomas, quien puso el 4-0 en la pizarra y encendió al público capitalino.

Sin embargo, Padres de San Diego encontró respuesta en la parte alta del quinto episodio, cuando Ty France conectó su primer jonrón de la tarde para acercar a los Frailes. El batazo abrió el camino de una reacción que terminó por cambiar el rumbo del partido en la séptima entrada.