Resultado Padres vs Diamondbacks: San Diego remonta en la Mexico City Series 2026

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Béisbol
/ 25 abril 2026
    Resultado Padres vs Diamondbacks: San Diego remonta en la Mexico City Series 2026
    Padres de San Diego remontaron ante Diamondbacks de Arizona en el Estadio Alfredo Harp Helú, durante la México City Series 2026 de la MLB. FOTO: AP

Con dos jonrones de Ty France y un rally de cuatro carreras en la séptima entrada, Padres derrotaron 6-4 a Diamondbacks en el Estadio Alfredo Harp Helú, durante la visita de MLB

La MLB volvió a vivir una tarde de fiesta en la Ciudad de México. En el primer juego de la México City Series 2026, Padres de San Diego remontaron una desventaja de cuatro carreras y vencieron 6-4 a Diamondbacks de Arizona en el Estadio Alfredo Harp Helú, sede que volvió a recibir un juego oficial de Grandes Ligas como parte de la expansión internacional del beisbol.

El duelo comenzó cuesta arriba para la novena de San Diego. Diamondbacks de Arizona atacaron en la segunda entrada con un doblete de Fernández, productor de dos carreras, y después ampliaron la ventaja con un cuadrangular del mexicano-estadounidense Alek Thomas, quien puso el 4-0 en la pizarra y encendió al público capitalino.

Sin embargo, Padres de San Diego encontró respuesta en la parte alta del quinto episodio, cuando Ty France conectó su primer jonrón de la tarde para acercar a los Frailes. El batazo abrió el camino de una reacción que terminó por cambiar el rumbo del partido en la séptima entrada.

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La voltereta llegó con un rally de cuatro carreras. Gavin Sheets produjo dos con sencillo al jardín derecho, Freddy Fermín empató el juego con elevado de sacrificio y Ramón Laureano impulsó la carrera del 5-4 con otro elevado, en una jugada que incluyó error defensivo de Arizona.

Ya en la novena, Ty France volvió a desaparecer la pelota, esta vez por el jardín derecho, para sentenciar el 6-4 definitivo.

El partido también tuvo valor simbólico para el calendario internacional de Grandes Ligas. La serie entre Padres de San Diego y Diamondbacks de Arizona representa la tercera serie de temporada regular disputada en la capital mexicana dentro del MLB World Tour, además de reafirmar a México como uno de los mercados prioritarios para la liga.

Con el triunfo, Padres de San Diego mejoraron su marca a 17-8 y se mantuvieron en la pelea alta del Oeste de la Liga Nacional, mientras que Diamondbacks de Arizona quedaron con registro de 14-11.

El segundo y último juego de la serie se disputará este domingo 26 de abril, nuevamente en el Estadio Alfredo Harp Helú.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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