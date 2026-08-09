Romina Hinojosa hace historia: primera mexicana en completar el Tour de Francia Femenil

Romina Hinojosa cerró este domingo un capítulo inédito para el ciclismo mexicano al completar el Tour de Francia Femenil 2026. La corredora del Lotto Intermarché Ladies llegó a Niza después de recorrer las nueve etapas y cubrir los 1,174 kilómetros de la competencia, convirtiéndose en la primera mexicana en disputar y finalizar la prueba en su etapa moderna. Hinojosa cruzó la meta de la última jornada en el lugar 91, con un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 13 segundos. Su registro le permitió terminar en la posición 113 de la clasificación general, con un acumulado de 33 horas, 48 minutos y 33 segundos, entre las 147 ciclistas que iniciaron el Tour.

Además, la mexicana reunió 20 puntos a lo largo de la competencia y terminó en el sitio 44 de la clasificación por puntos, correspondiente al maillot verde.

Su recorrido comenzó el 1 de agosto, con una etapa de 138 kilómetros que tuvo llegada en Lausana. En ese primer día, Hinojosa ocupó el puesto 129 con un tiempo de 3:44:05, a 14 minutos y 54 segundos de Lorena Wiebes, ganadora de la jornada. Al día siguiente completó otra etapa de 147 kilómetros bajo condiciones de calor. En esa jornada llegó junto a su compañera Dina Boels, a quien acompañó durante los kilómetros finales. Conforme avanzó la competencia, el Lotto Intermarché Ladies fue perdiendo integrantes. De las ciclistas que comenzaron el Tour con la formación belga, solamente tres lograron llegar a la última etapa. Hinojosa permaneció en carrera mientras cumplía diferentes funciones para su equipo, desde cerrar espacios hasta colaborar con sus compañeras y participar en intentos de fuga.

Su mejor resultado individual llegó en la octava etapa, disputada entre Sisteron y Niza sobre 171.9 kilómetros. Hinojosa terminó en el lugar 42, su mejor posición durante el Tour, y escaló seis puestos en la clasificación general para colocarse en el 121 antes de la jornada definitiva. El cierre tuvo 99 kilómetros alrededor de Niza e incluyó cuatro ascensos al Col d’Èze. Hinojosa completó el recorrido y aseguró su lugar entre las ciclistas que terminaron la edición 2026. En las dos últimas etapas también recibió el respaldo de Isaac del Toro. El ciclista de Ensenada, quien había terminado tercero en el Tour de Francia varonil, estuvo en Niza para acompañar a Hinojosa durante el cierre. Del Toro la alentó en los ascensos del Col d’Èze y posteriormente la esperó en la meta. Tras cruzar la línea, ambos se encontraron y se abrazaron.

El Tour terminó con Demi Vollering como campeona. La neerlandesa defendió el maillot amarillo en la última etapa y conquistó por segunda ocasión la clasificación general, después de su título de 2023. Para Hinojosa, el resultado representa el cierre de nueve etapas y 1,174 kilómetros que también dejaron un registro para México: fue la primera mexicana en competir y completar el Tour de Francia Femenil desde el regreso de la carrera en 2022.