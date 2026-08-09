Romina Hinojosa hace historia: primera mexicana en completar el Tour de Francia Femenil

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Romina Hinojosa hace historia: primera mexicana en completar el Tour de Francia Femenil
    Isaac del Toro acompañó a Romina Hinojosa durante el cierre de su participación en Niza. FOTO: ESPECIAL

Hinojosa completó las nueve etapas y los 1,174 kilómetros del Tour de Francia Femenil 2026 para convertirse en la primera mexicana en finalizar la competencia en su era moderna

Romina Hinojosa cerró este domingo un capítulo inédito para el ciclismo mexicano al completar el Tour de Francia Femenil 2026. La corredora del Lotto Intermarché Ladies llegó a Niza después de recorrer las nueve etapas y cubrir los 1,174 kilómetros de la competencia, convirtiéndose en la primera mexicana en disputar y finalizar la prueba en su etapa moderna.

Hinojosa cruzó la meta de la última jornada en el lugar 91, con un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 13 segundos. Su registro le permitió terminar en la posición 113 de la clasificación general, con un acumulado de 33 horas, 48 minutos y 33 segundos, entre las 147 ciclistas que iniciaron el Tour.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/sultanes-presenta-queja-ante-la-lmb-por-suspension-ante-charros-que-podria-pasar-HF22725103

Además, la mexicana reunió 20 puntos a lo largo de la competencia y terminó en el sitio 44 de la clasificación por puntos, correspondiente al maillot verde.

Su recorrido comenzó el 1 de agosto, con una etapa de 138 kilómetros que tuvo llegada en Lausana. En ese primer día, Hinojosa ocupó el puesto 129 con un tiempo de 3:44:05, a 14 minutos y 54 segundos de Lorena Wiebes, ganadora de la jornada.

Al día siguiente completó otra etapa de 147 kilómetros bajo condiciones de calor. En esa jornada llegó junto a su compañera Dina Boels, a quien acompañó durante los kilómetros finales.

Conforme avanzó la competencia, el Lotto Intermarché Ladies fue perdiendo integrantes. De las ciclistas que comenzaron el Tour con la formación belga, solamente tres lograron llegar a la última etapa. Hinojosa permaneció en carrera mientras cumplía diferentes funciones para su equipo, desde cerrar espacios hasta colaborar con sus compañeras y participar en intentos de fuga.

Su mejor resultado individual llegó en la octava etapa, disputada entre Sisteron y Niza sobre 171.9 kilómetros. Hinojosa terminó en el lugar 42, su mejor posición durante el Tour, y escaló seis puestos en la clasificación general para colocarse en el 121 antes de la jornada definitiva.

El cierre tuvo 99 kilómetros alrededor de Niza e incluyó cuatro ascensos al Col d’Èze. Hinojosa completó el recorrido y aseguró su lugar entre las ciclistas que terminaron la edición 2026.

En las dos últimas etapas también recibió el respaldo de Isaac del Toro. El ciclista de Ensenada, quien había terminado tercero en el Tour de Francia varonil, estuvo en Niza para acompañar a Hinojosa durante el cierre. Del Toro la alentó en los ascensos del Col d’Èze y posteriormente la esperó en la meta. Tras cruzar la línea, ambos se encontraron y se abrazaron.

El Tour terminó con Demi Vollering como campeona. La neerlandesa defendió el maillot amarillo en la última etapa y conquistó por segunda ocasión la clasificación general, después de su título de 2023.

Para Hinojosa, el resultado representa el cierre de nueve etapas y 1,174 kilómetros que también dejaron un registro para México: fue la primera mexicana en competir y completar el Tour de Francia Femenil desde el regreso de la carrera en 2022.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tour De Francia
resultados

Localizaciones


Francia

Personajes


Isaac del Toro

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Las declaratorias de validez iniciarán al concluir los cómputos de cada elección y finalizarán con la entrega de las constancias de mayoría.

IECM aprueba convocatoria para elecciones de 2027
Restos de drones ucranianos también cayeron sobre dos empresas y una casa particular en la ciudad rusa de Novorossiysk, dijo el domingo el alcalde Andrey Kravchenko.

Bulgaria convoca al embajador ucraniano por incidente con dron
Los CAIPM brindan una comida diaria a adultos mayores de las cinco regiones de Coahuila.

Aún hay comedores comunitarios en Coahuila; DIF estatal brinda atención a adultos mayores
Afirman que el crédito bancario empieza a recuperarse y los mercados financieros reflejan estabilidad cambiaria frente a un entorno internacional complejo.

Si México diversifica sus mercados podría sostener un crecimiento de 1.3%
El regreso a las aulas está cada vez más cerca, por lo que la SEP dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

Lista oficial de útiles escolares de la SEP para 5° y 6° de primaria para el ciclo escolar 2026-2027
La bailarina saltillense actualmente busca nuevas oportunidades artísticas en Nueva York.

Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway
Trama. ‘The Girls’ explorará la amistad, los negocios, la maternidad y los conflictos personales del círculo cercano de Khloé Kardashian.

Las amigas de Khloé Kardashian tendrán su propio reality en Disney+
El terreno del Walmart Park quedó sin condiciones para jugar tras la tormenta que cayó sobre Monterrey.

Sultanes presenta queja ante la LMB por suspensión ante Charros: ¿qué podría pasar?