IECM aprueba convocatoria para elecciones de 2027

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    IECM aprueba convocatoria para elecciones de 2027
    Las declaratorias de validez iniciarán al concluir los cómputos de cada elección y finalizarán con la entrega de las constancias de mayoría. Cuartoscuro
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La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027 y los preparativos comenzarán en septiembre de este año

CDMX.- El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó una convocatoria, dirigida a la ciudadanía y a los partidos políticos, para participar en el proceso electoral local ordinario 2026-2027 para elegir a las personas titulares de las 16 alcaldías, 66 diputaciones locales y 204 concejalías.

La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027 y los preparativos para la elección comenzarán en septiembre de este año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dominga-perez-comerciante-de-82-anos-fue-asesinada-durante-presunto-robo-de-90-pesos-en-puebla-OF22722941

Como parte de las reglas para la postulación de candidaturas, la convocatoria establece que deberán observarse las acciones afirmativas para personas jóvenes, mayores, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género, así como pertenecientes a pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y afromexicanas residentes en la Ciudad de México, de conformidad con la normatividad vigente.

ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL

El proceso electoral local ordinario 2026-2027 comprenderá las siguientes etapas:

La preparación de la elección iniciará con la primera sesión que celebre el Consejo General del IECM en la primera semana de septiembre. Durante esta etapa se llevará a cabo, entre otras actividades, el registro de candidaturas sin partido y de candidaturas postuladas por los partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos que contempla el Código Electoral local, y concluirá al iniciarse la jornada electoral.

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La jornada electoral iniciará a las 8:00 horas del domingo 6 de junio de 2027 y concluirá con la entrega de los paquetes electorales a los Consejos Distritales del IECM.

A su vez, el cómputo y los resultados de las elecciones comenzará con la recepción de los paquetes electorales de las casillas en los Consejos Distritales del IECM y concluirá con los cómputos de las elecciones respectivas.

DECLARATORIAS DE VALIDEZ

Por último, las declaratorias de validez iniciarán al concluir los cómputos de cada elección y finalizarán con la entrega de las constancias de mayoría y las declaratorias de validez de las elecciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tumban-tras-17-anos-pension-dorada-a-luz-y-fuerza-del-centro-FF22721501

El Consejo General del IECM instruyó notificar la Convocatoria a las dirigencias de los partidos políticos acreditados ante el Instituto y difundirla en embajadas y consulados de México en el extranjero, en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

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