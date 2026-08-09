IECM aprueba convocatoria para elecciones de 2027

CDMX.- El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó una convocatoria, dirigida a la ciudadanía y a los partidos políticos, para participar en el proceso electoral local ordinario 2026-2027 para elegir a las personas titulares de las 16 alcaldías, 66 diputaciones locales y 204 concejalías. La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027 y los preparativos para la elección comenzarán en septiembre de este año.

Como parte de las reglas para la postulación de candidaturas, la convocatoria establece que deberán observarse las acciones afirmativas para personas jóvenes, mayores, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género, así como pertenecientes a pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y afromexicanas residentes en la Ciudad de México, de conformidad con la normatividad vigente.

ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL El proceso electoral local ordinario 2026-2027 comprenderá las siguientes etapas: La preparación de la elección iniciará con la primera sesión que celebre el Consejo General del IECM en la primera semana de septiembre. Durante esta etapa se llevará a cabo, entre otras actividades, el registro de candidaturas sin partido y de candidaturas postuladas por los partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos que contempla el Código Electoral local, y concluirá al iniciarse la jornada electoral.

La jornada electoral iniciará a las 8:00 horas del domingo 6 de junio de 2027 y concluirá con la entrega de los paquetes electorales a los Consejos Distritales del IECM. A su vez, el cómputo y los resultados de las elecciones comenzará con la recepción de los paquetes electorales de las casillas en los Consejos Distritales del IECM y concluirá con los cómputos de las elecciones respectivas.

DECLARATORIAS DE VALIDEZ Por último, las declaratorias de validez iniciarán al concluir los cómputos de cada elección y finalizarán con la entrega de las constancias de mayoría y las declaratorias de validez de las elecciones.

El Consejo General del IECM instruyó notificar la Convocatoria a las dirigencias de los partidos políticos acreditados ante el Instituto y difundirla en embajadas y consulados de México en el extranjero, en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

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