Si México diversifica sus mercados podría sostener un crecimiento de 1.3%

CDMX.-Las predicciones apuntan a que la economía mexicana podría sostener un crecimiento cercano a 1.3% este año, el cual estará condicionado por la capacidad de diversificar mercados y fortalecer sectores estratégicos frente a un entorno global incierto.

Fue hace unos días que se informó que la inflación en México dio un respiro durante julio, esto al registrar un incremento mensual de apenas 0.03%, por lo que la general anual se ubicó en 3.12%.

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De acuerdo con el más reciente análisis económico, CIAL Insights, de CIAL Dun & Bradstreet, en conjunto, los indicadores muestran que México avanza con un crecimiento moderado, apoyado en el consumo interno y el repunte de las exportaciones manufactureras.

Asimismo se tiene que la estabilidad cambiaria y la recuperación del crédito ofrecen soporte adicional, mientras la industria automotriz empieza a reaccionar tras los efectos de las tensiones comerciales. Sin embargo, la dependencia de Estados Unidos y la volatilidad de los precios energéticos plantean riesgos.

Destacó que al momento la economía mexicana muestra señales mixtas de recuperación, mientras la inflación se mantiene controlada y las exportaciones manufactureras alcanzan máximos históricos.

Explicó que estos indicadores ofrecen un panorama de ligera mejoría, aunque persisten retos en sectores estratégicos y riesgos derivados de la volatilidad global.

Durante el segundo trimestre, el PIB creció 2.1% anual, muy por encima del 0.4% del primero y su mejor cifra desde 2023. El sector primario avanzó 7.3%, el terciario 2.5% y el industrial apenas 0.8%.

Con ello, especialistas revisaron al alza la estimación de crecimiento para este año a 1.3%, apoyados en la expectativa de que el plan de infraestructura impulse la inversión y el empleo en el segundo semestre.

Asimismo el portafolio comercial, que representa 57.4% del total, retrocedió 2.1% anual, pero moderó su caída por tercer mes consecutivo. La cartera vencida se mantiene controlada en 2.31%.

EXPORTACIONES Y LA DIVERSIFICACIÓN DEL MERCADO

Las exportaciones manufactureras alcanzaron un récord histórico en junio con 67 mil 219 millones de dólares, creciendo 35.3% anual.

En el primer semestre, crecieron 25.7% anual, favorecidas por la caída en las compras de Estados Unidos desde China (-29.7% en 2025 y -22% estimado en 2026). Para este año, se prevé que las exportaciones manufactureras asciendan a 753 mil millones de dólares, con un repunte de 23.7%.

No obstante, destino de estas exportaciones sigue concentrado en Estados Unidos. En junio, las ventas manufactureras hacia ese país sumaron 58 mil 551 millones de dólares, con un crecimiento de 37.2% anual y un promedio de 27% en el primer semestre. Entre 2019 y 2025, crecieron 6.8% promedio anual, casi el doble que las destinadas al resto del mundo.

La industria automotriz, principal exportadora del país, reportó en 2025 ventas por186 mil millones de dólares, de los cuales 84.5% se dirigieron a Estados Unidos.

Aunque en ese año retrocedieron 5.6% por efectos arancelarios, en junio de 2026 crecieron 7.0% anual, mostrando cierta recuperación. Este desempeño se refleja en producción y empleo, con expectativas de mejora en los próximos meses.