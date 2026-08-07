Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway

Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La también coreógrafa celebra el trabajo que ha podido realizar desde Nueva York, con colaboraciones que la acercan cada vez más a su sueño

Artes
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En tierra firme o altamar, el arte dancístico de Pilar Martínez ya ha tocado los corazones de millones de personas, un desempeño que espera continuar y seguir expandiendo mientras encamina sus pasos hacia sus metas más ambiciosas.

Originaria de Saltillo, actualmente radica en Nueva York, donde está audicionando para diversos proyectos artísticos que le den una plataforma a su talento y sean peldaños para lo que sigue.

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$!Su paso por Disney Cruise Line le permitió conocer el trabajo detrás de los personajes que millones de personas admiran.
Su paso por Disney Cruise Line le permitió conocer el trabajo detrás de los personajes que millones de personas admiran. CORTESÍA

En entrevista con VANGUARDIA, la artista compartió que está concentrando sus viajes a esta ciudad para “aprovechar bien mi tiempo” y poder audicionar de manera eficiente. Gracias a esta organización, ya ha podido ser parte de proyectos para la compañía RWS Global, dedicada al entretenimiento en cruceros y hoteles —con quienes trabajó en República Dominicana y la Riviera Maya—, y de Disney Cruise Line.

“Fue una experiencia muy mágica, porque siempre fui una niña Disney; era una empresa con la que soñaba trabajar, por el alcance que tienen y la logística que manejan. Yo hice un contrato como bailarina y personaje de los amigos de Disney”, nos contó.

$!Desde niña, Pilar Martínez encontró en la danza el camino hacia sus grandes sueños.
Desde niña, Pilar Martínez encontró en la danza el camino hacia sus grandes sueños. CORTESÍA

Como parte de este crucero, ella se volvió “muy amiga de Mirabel” y “amiga de Chip ‘n’ Dale”, en una experiencia que le permitió conocer un proceso artístico, creativo y logístico que suele estar envuelto en misterio.

“Al principio te llevan a entrenar dos meses a Toronto; los estudios son increíbles, todo organizado, colorido, en referencia a las películas. La música de Disney todo el tiempo está sonando y conocer el detrás de cámaras es muy impactante, ver toda la logística y conocer el aspecto creativo. Hay gente muy talentosa detrás de cada cosa que hacen y el ambiente que generan como empresa también es muy bueno”, mencionó.

$!Pilar Martínez lleva su talento dancístico de Saltillo a escenarios internacionales.
Pilar Martínez lleva su talento dancístico de Saltillo a escenarios internacionales. CORTESÍA

“Estar detrás de la escena y ver cómo puedo ser parte de la magia hacia el público, hacia el escenario, conocer a los personajes... Es una experiencia que no voy a olvidar porque hay gente que espera toda su vida por esos momentos y depende de uno como cast-member que eso se logre. Disney se asegura de que cuando uno se sube al barco estés listo para hacer el performance de los personajes, tal cual tiene que ser, pero también depende de una como profesional qué tanto estás dispuesto a generar en la otra persona. Porque puedes nada más saludar, pero también puedes acordarte del nombre del huésped que viste en la mañana, ir más allá. Sucedieron experiencias muy gratificantes y hay gente a la que les cambias la vida, porque ahorraron mucho tiempo, es el viaje de sus años; hay historias muy bonitas que, más que ser un empleo, también te marcan”, agregó.

$!Pilar Martínez ha convertido el esfuerzo, la disciplina y la danza en el impulso de una carrera internacional.
Pilar Martínez ha convertido el esfuerzo, la disciplina y la danza en el impulso de una carrera internacional. CORTESÍA

Sus estudios hace años en el Broadway Dance Center fueron los que le abrieron las puertas de Nueva York, aunque el sueño empezó antes, en la Escuela de Danza Profesional de Coahuila a los 8 años. En Saltillo, su carrera se ha desarrollado sobre todo en el teatro musical —aunque también obtuvo grandes logros nacionales con distintos equipos de porristas—, colaborando con compañías como Talento Teatro —con quienes fue seleccionada al Festival Cervantino por la obra “Mis niñas migrantes”— y en las producciones de musicales que la Universidad Autónoma de Coahuila produjo hace unos años, como “La era del rock”, “José el soñador” y “Jesucristo Superestrella” como bailarina invitada, además de que ofrece clases magistrales y privadas cuando regresa a sus tierras.

$!Su experiencia con Disney Cruise Line representó uno de los capítulos más especiales de su trayectoria.
Su experiencia con Disney Cruise Line representó uno de los capítulos más especiales de su trayectoria. CORTESÍA

Su sueño es Broadway. “Toma bastante llegar y estoy disfrutando el camino, porque hay bastantes cosas que hacer mientras llegas y el punto es no desistir”, dijo.

“Los sueños y poder trabajar en empresas internacionales como Disney o Nickelodeon no son imposibles. Quien lo desee puede lograrlo si le pone el esfuerzo que requiere. Mi entrenamiento en Estados Unidos empezó hace nueve años. No nací en una familia millonaria; lo que he logrado ha sido con base en mucho trabajo y sacrificio por una meta”, concluyó.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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