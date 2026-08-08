Las amigas de Khloé Kardashian tendrán su propio reality en Disney+
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‘The Girls’ mostrará la vida personal y profesional de Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English
Khloé Kardashian, la tercera hermana del popular clan, encabeza un nuevo reality show que seguirá la vida de sus amigas bajo el nombre ‘The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian’.
El programa se estrenará en México el próximo 9 de septiembre en Disney+, días después de su llegada a Hulu en Estados Unidos.
‘The Girls’ seguirá al grupo de amigas íntimas de Khloé Kardashian mientras enfrentan los retos de la maternidad, los negocios, la vida personal y la exposición mediática.
¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO SHOW?
“Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une”, indicó el comunicado emitido por Disney+.
“Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión, que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando”, explicó.
Las protagonistas del proyecto son Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English. (Con información de EFE)
Las protagonistas del proyecto son Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English. (Con información de EFE)