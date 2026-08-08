Las amigas de Khloé Kardashian tendrán su propio reality en Disney+

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    Las amigas de Khloé Kardashian tendrán su propio reality en Disney+
    Trama. ‘The Girls’ explorará la amistad, los negocios, la maternidad y los conflictos personales del círculo cercano de Khloé Kardashian. FOTO: FACEBOOK@KHLOEKARDASHIAN

‘The Girls’ mostrará la vida personal y profesional de Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English

Khloé Kardashian, la tercera hermana del popular clan, encabeza un nuevo reality show que seguirá la vida de sus amigas bajo el nombre ‘The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian’.

El programa se estrenará en México el próximo 9 de septiembre en Disney+, días después de su llegada a Hulu en Estados Unidos.

The Girls’ seguirá al grupo de amigas íntimas de Khloé Kardashian mientras enfrentan los retos de la maternidad, los negocios, la vida personal y la exposición mediática.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO SHOW?

“Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une”, indicó el comunicado emitido por Disney+.

“Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión, que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando”, explicó.

Las protagonistas del proyecto son Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English. (Con información de EFE)

https://vanguardia.com.mx/show/acaba-con-rumores-confiesa-galilea-montijo-que-una-cirugia-y-una-quemadura-danaron-su-rostro-MP22696390

Las protagonistas del proyecto son Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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