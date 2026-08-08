Las amigas de Khloé Kardashian tendrán su propio reality en Disney+

Khloé Kardashian, la tercera hermana del popular clan, encabeza un nuevo reality show que seguirá la vida de sus amigas bajo el nombre ‘The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian’.

El programa se estrenará en México el próximo 9 de septiembre en Disney+, días después de su llegada a Hulu en Estados Unidos.

‘The Girls’ seguirá al grupo de amigas íntimas de Khloé Kardashian mientras enfrentan los retos de la maternidad, los negocios, la vida personal y la exposición mediática.